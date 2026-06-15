Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 15 de 2026– Derivado de los resultados que arroje la Prueba Tamaulipas Aprende, se capacitará a las y los docentes en las áreas o asignaturas donde se registraron los resultados con mayores áreas de oportunidad, indicó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Los maestros regresan la última semana de agosto y es ahí donde se les da la capacitación exacta a los docentes que fallaron en Matemáticas en tales temas, a los maestros de Español que fallaron en tales temas. Son tres días en los que se les dice: profesor, este año tienes que reforzar esto; ahí es donde tus alumnos presentaron más áreas de oportunidad”, precisó.

Subrayó que, por cuarta ocasión consecutiva durante el Gobierno del Estado que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, se aplica esta evaluación a todas y todos los estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, así como de tercero de secundaria, lo que permite a la Secretaría de Educación contar con información estadística precisa para orientar acciones de mejora educativa.

“Eso para la investigación educativa es muy importante, porque da lo que llamamos un histórico; es muy útil no sólo aplicarla a todos, sino haberla aplicado durante cuatro años con el mismo parámetro, porque ahí vamos viendo el histórico que tienen los resultados y eso le da un poco más de validez”, complementó.

Explicó que la prueba busca conocer también el contexto de cada estudiante, por lo que al final de cada examen hay una serie de preguntas. “Como es investigación, busca conocer el contexto, no tanto a la persona, sino el contexto de qué niños son más vulnerables y en qué zona, y hace correlaciones; es una prueba muy seria”, indicó.

Enfatizó el compromiso de quienes conforman el sector educativo de trabajar para impulsar una educación más humanista, inclusiva y de calidad para todas y todos los estudiantes tamaulipecos, acorde con la visión transformadora que impulsa el mandatario estatal.