Autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar compras en línea y evitar ofertas engañosas relacionadas con partidos, hospedaje y transporte.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026 y la alta demanda que generará el evento deportivo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió un llamado a la población para extremar precauciones y prevenir posibles fraudes digitales.

La dependencia informó que, mediante labores de ciberpatrullaje y coordinación con otras unidades de policía cibernética del país, se han identificado publicaciones en redes sociales donde presuntamente se ofrecen boletos para encuentros mundialistas a precios considerablemente bajos.

El encargado de la Guardia Estatal Cibernética, Policía Tercero Luis Armando Marín, explicó que estas promociones pueden formar parte de estrategias utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a usuarios interesados en asistir a los partidos.

Señaló que, aunque hasta el momento los reportes detectados están relacionados principalmente con supuestas ventas de boletos, la alerta también contempla posibles fraudes en productos oficiales, paquetes de transporte, reservaciones de hospedaje y otros servicios cuya demanda aumenta durante este tipo de eventos internacionales.

“Fomentamos las compras seguras, la confianza cero y desconfiar de aquellas prácticas mediante las cuales los ciberdelincuentes buscan engañar a las personas con falsas ventas”, indicó.

La SSPT destacó que en Tamaulipas no se han registrado casos relacionados con estos fraudes; sin embargo, debido a la cercanía con Nuevo León, entidad donde se desarrollarán partidos de la Copa Mundial 2026, además de la conexión con la frontera estadounidense, se mantienen acciones preventivas y de orientación ciudadana.

Las autoridades recomendaron evitar realizar pagos anticipados a desconocidos, revisar la autenticidad de páginas y perfiles de venta, así como utilizar únicamente canales oficiales para adquirir productos o servicios relacionados con el torneo.

Para recibir orientación o reportar situaciones sospechosas, la ciudadanía puede comunicarse al número de emergencias 911, denuncia anónima 089, la línea directa de la Guardia Estatal Cibernética 834 318 6232 extensión 16099, así como consultar sus plataformas oficiales en redes sociales.