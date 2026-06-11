Reynosa, Tamaulipas.– Un fatal accidente registrado la tarde de este jueves sobre la carretera Reynosa–Río Bravo dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada de gravedad, movilizando a corporaciones de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, una camioneta se impactó violentamente contra el muro de contención ubicado en esta importante vía de comunicación. La magnitud del choque provocó severos daños en la unidad, que quedó prácticamente partida en dos.

Paramédicos y cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, una de las personas involucradas perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que otra fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de rescate y el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

De manera preliminar, trascendió que una unidad de carga podría haber estado relacionada con el percance y posteriormente abandonó el lugar. Esta versión forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer los hechos y, en su caso, ubicar a los posibles responsables.

La circulación vehicular en la zona registró afectaciones durante varias horas mientras se realizaban las diligencias periciales y el retiro de la unidad siniestrada.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes en las carreteras de la región.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/

La Región Tamaulipas

https://laregiontam.com.mx/