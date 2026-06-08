Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Salud de Tamaulipas mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica y sanitaria para detectar de manera oportuna posibles casos de ébola y evitar su propagación en la entidad, informó la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria explicó que las acciones preventivas se reforzaron luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera una alerta por el incremento de casos de esta enfermedad en regiones de la República Democrática del Congo y Uganda, situación considerada una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Hernández Campos señaló que existe coordinación permanente con autoridades de sanidad internacional y con los aeropuertos para aplicar los protocolos establecidos a pasajeros procedentes de zonas con presencia de la enfermedad.

Indicó que las personas que hayan permanecido en regiones afectadas por el virus deben mantenerse bajo vigilancia médica durante un periodo de 21 días, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier síntoma relacionado con el padecimiento.

“Todos los aeropuertos cuentan con áreas de aislamiento, equipo de protección personal y una coordinación directa con los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, lo que permite una adecuada detección de casos y reduce el riesgo de propagación”, explicó.

La secretaria de Salud aclaró que actualmente no existe cierre de fronteras en Tamaulipas y que las medidas se enfocan únicamente en la vigilancia y control sanitario de viajeros provenientes de zonas de riesgo.

Destacó además que, hasta el momento, México mantiene un nivel de riesgo considerado bajo y no se han confirmado casos de ébola ni en el país ni en Tamaulipas.

Por otra parte, informó que continúan operando de manera permanente los módulos de vacunación instalados en distintos puntos del estado, logrando superar las metas establecidas durante las jornadas de inmunización.

Detalló que la meta inicial era aplicar 217 mil dosis de vacunas, sin embargo, se alcanzó una cobertura superior a las 232 mil aplicaciones, resultado que atribuyó a la participación de la ciudadanía y a la disponibilidad suficiente de biológicos.

La titular de Salud resaltó que algunas vacunas superaron ampliamente las expectativas de cobertura, destacando el caso de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que registró una aplicación cercana al mil 900 por ciento de la meta programada.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para mantener al día sus esquemas de vacunación y acudir a las unidades médicas para recibir las dosis correspondientes de acuerdo con su edad y condición de salud.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas