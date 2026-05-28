Llamó mi atención la nota periodística del victorense Raúl López García, cuando cita la declaración del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, cuando afirma muy orondo que “El paciente no se puede ir sin sus medicamentos”, por lo que se antoja plantear una serie de cuestionamientos solo de este tema.

El periodista, por lo que se puede entender, inicialmente creyó en las palabras del alto funcionario de salud del IMSS en Tamaulipas, aunque casi en cuestión de minutos se percató de que El Pinocho de la Loma del Santuario, fue contradicho por un derechohabiente en Altamira.

Cito: “Llevo dos meses comprándola porque no hay”, apunta el periodista el reclamo de un paciente diabético de Altamira cuando denunció la falta de Sitagliptina con metformina en la Unidad Médica de La Morita, Tamaulipas.

Lo que no le reclamaron Aranza Aguilar, es que otros pacientes en el estado, han estado entregando facturas a nombre del IMSS y compradas por los enfermos o familiares de éstos, bajo el esquema de REINTEGRO pero que desde hace meses no les reintegran nada.

Hace unos días, en este mismo espacio, se denunció que hay pacientes que han entregado facturas a nombre del IMSS en espera que se les reembolsen lo que se ha gastado en la compra de medicamentos… hay evidencia desde julio pasado que simplemente les dicen los empleados: “No ha salido nada, nosotros le llamamos a los números que tenemos registrados”

Doña Luisa Martínez, una vecina de la colonia América de Juárez afirma “Huy mijito, a mí, desde hace como 10 años el Seguro me quedó a deber mucho dinero, mejor me aburrí y se lo encomendé a Dios…”

Lamentablemente queda al descubierto uno de los problemas más sensibles para miles de derechohabientes del IMSS: el desabasto de medicamentos para las enfermedades cardiovasculares o diabetes y hasta el mismo cáncer que pareciera se está multiplicando y los medicamentos se escasean más.

De nada sirve que el funcionario acepte que el IMSS opera bajo esquemas de sustitución terapéutica cuando no cuenta con determinados medicamentos y ante los medios admitió existen compras emergentes y resolver faltantes extremos, asegurando que el tiempo máximo para surtir medicamentos sería de 72 horas. La realidad es muy diferente.

Escribe el reportero “Sin embargo, el caso expuesto por el paciente de Altamira reflejó que la situación en la ventanilla de la farmacia es muy dista del discurso institucional.” Y no le falta razón porque muchas veces los derechohabientes prefieren buscar medicamentos por su cuenta… el pero… La falta de dinero.

Las recetas del IMSS tienen fecha de caducidad, son 72 horas de vigencia. En caso de que no haya medicamento, le sellan y le dicen que vaya otro día… pero como no llega antes de que se cumpla el mes, ya ni las recetas selladas le sirven, por lo que el médico deberá hacer una nueva y a volverse a formar.

Es una verdadera pena que los servicios de Salud Pública, no solo de Tamaulipas, sino del país no mejoren, porque si antes del 2018 había deficiencias, a partir de entonces se han incrementado esas fallas al grado de que los médicos especialistas prefieren renunciar al instituto por el exceso de trabajo y la falta de medicamentos y mejor dedicarse a la medicina privada.

Una de las políticas que había señalado el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, cuando fue titular de Salud en Tamaulipas, fue precisamente el evitar que los médicos institucionales ‘acarrearan a los pacientes hacia el consultorio privado y hasta utilizar los hospitales del estado, como extensión de su consultorio.

Otro momento que despertó a quienes dormitaban con el discurso oficialista del IMSS, cuando el delegado pidió acudir a directivos y jefes médicos para resolver inconformidades y se inconformó a las críticas sociales que “solamente se dedican a quejarse en redes sociales”. Quizá se dio cuenta de la ‘regada’ y a manera de justificación dijo “respetar la libertad de expresión”