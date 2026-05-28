¿Cómo están? En esta mitad de semana el alcalde Eduardo Gattás Báez sostuvo un diálogo cercano y productivo con el consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local para impulsar en equipo el desarrollo económico y comercial de Victoria capital.

En reunión de trabajo, el presidente de la CANACO, C.P. Federico Arturo González Sánchez, agradeció la atención a la invitación y disposición del alcalde Lalo Gattás para dialogar sobre las acciones y proyectos que hace el gobierno municipal en beneficio de las familias victorenses.

En su participación al micrófono el alcalde Gattás destacó la coordinación que tiene con el sector empresarial por medio de la mesa de trabajo de Desarrollo Económico para agilizar los procesos administrativos y de Seguridad Pública para atraer nuevas inversiones y mantener las condiciones de seguridad.

Dijo el alcalde Lalo Gattás: “Hoy, Victoria vive un momento importante, por ello es que estamos impulsando obras, fortaleciendo la infraestructura y generando condiciones para que nuevas inversiones lleguen a la Capital, y lo hacemos de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya”. Que quede entendido, y que quede anotado.

Y siguiendo en el tema de Lalo Gattás vale decir que está siendo mencionado en medios tamaulipecos y redes sociales entre quienes tienen grandes posibilidades de ser nominados por el partido MORENA como candidatos a la gubernatura de Tamaulipas. Entre otros personajes de la vida publica del estado se menciona igualmente al médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la máxima casa de estudios, UAT. Igual se menciona para esta importante candidatura al reynosense José Ramón Gómez Leal JR, quien actualmente se desempeña como Senador de la República.

Lalo Gattás, hace cosa de tres meses fue señalado en El Universal, con fotografía y todo, para ser nominado candidato a Gobernador de Tamaulipas. Vale decir que nació en Victoria en julio 23 de 1967, pertenece pues al signo Leo.

¿Cómo son los Leo? De acuerdo al libro Aprenda Astrología, de Marion D. March y Joan McEvers, que es la Biblia de la Astrología, los Leo tienen los caracteres de idealista, orgulloso, creativo, digno, generoso, seguro de sí mismo, y optimista. Su regente es Sol, su frase clave siento; su palabra clave devoción. Signo opuesto es Capricornio.

LA UAT, INSTITUCION PROMOTORA DE LA CIENCIA

Pues ahí tienen que la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirmó su papel como promotora de la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico al participar como sede regional del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Por medio de la Facultad de Comercio Victoria y la Preparatoria Mante, la UAT forma parte de las ocho sedes regionales donde, actualmente, se desarrolla este encuentro que reúne proyectos de estudiantes de distintos niveles educativos.

En la fase regional, correspondiente a Ciudad Victoria, brinda cobertura a participantes de los municipios Padilla, San Carlos, Hidalgo, Mainero, Villagrán, Soto la Marina, Güémez y Casas; asimismo, participó también en la organización de la sede regional de El Mante, atendiendo proyectos provenientes de municipios del sur del estado.

En esta etapa, maestros y estudiantes concursan con proyectos enfocados en innovación, desarrollo tecnológico, impacto social y divulgación científica.

En la inauguración del evento a del evento, realizado en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, asistió, en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la hoy titular e la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, acompañada de la directora de la Facultad de Comercio, Mónica Sánchez Limón.

REANUDA COMAPA VICTORIA TRABAJOS ANTIFUGA DE DRENAJE

Les comparto que este mediodía de jueves 28, tras 25 días de incesante fuga de pestilentes aguas negras en las calles Panama y Simón Bolivar, de la colonia Pedro Sosa, una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Municipal de Drenaje y Alcantarillado (COMAPA), por fin retornó al lugar, para trabajar en la eliminación de esta anti higiénica fuga, bien perjudicial para unas 40 familias del sector.

Vecinos del sector afectado nos comentaron que hace cosa de 13 días, trabajadores de COMAPA, llegaron, abrieron una zanja pero en definitiva se retiraron dejando abandonado el trabajo, abriendo solamente una zanja, y colocando señalamiento para que vehículos no circularan por ahí. Es el reporte.

COMO CUANDO ANTE EMBESTIDA SALES GANANDO

Con todo y la fuerza de la “benditas redes sociales” que decía AMLO, ha resultado harto interesante esta última semana de mayo en el tema de medios de comunicación la invitación desde Palacio Nacional, no en una charla con subordinados, no en una conferencia con estudiantes universitarios, sino en una Conferencia de Prensa. Resulta que la Presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo hizo la invitación a los mexicanos para que “no vean TV Azteca”.

Nunca en la historia nacional, desde septiembre de 1950 en que empezó a popularizarse la Televisión, había ocurrido que el jefe de la instituciones nacionales hiciera un llamado , desde el poder, a no sintonizar, a no ver un canal de televisión.

“No vean TV Azteca”, pidió la Presidenta Claudia Sheibaum a los mexicanos. Vaya ni el tirano de Presidente Gustavo Díaz Ordaz se animó a decir asunto semejante en una conferencia de prensa.

El Presidente José López Portillo, ante una caída del poder adquisitivo de la moneda mexicana, en agosto 17 de 1981, declaró “defenderé el Peso como un perro”, pero jamás se lanzó en publicó contra Telesistema Mexicano ni contra la revista Proceso.

El Presidente AMLO primero se animó a decir fue: “Benditas redes sociales”, y ya luego dijo “prensa fiti”, aunque los ven como orquestador del ataque armado al conductor Ciro Gómez L.eyva. Pero un asunto así, frontal contra una televisora jamás se había visto. ¿A dónde vamos a parar?, diria el cantante Marco Antonio Solís, “El Buki”. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández

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