En esta mitad de semana se instaló el Consejo Estatal de Coordinación para la prevención, promoción y atención de la Salud Mental. Y en este aspecto hay que señalar, apuntar que Tamaulipas se coloca como uno de los primeros estados en contar con una ley debidamente actualizada para el bienestar emocional de la población.

En la instalación de este consejo, la secretaria estatal de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos dijo que “trabajar unidos por el bienestar emocional de la población, también es cuidar la vida, y la instalación de este Consejo representa un paso histórico para nuestra entidad, y hoy, más que formalizar un tema que nos vulnera a todos, es un compromiso humano con la salud mental, la dignidad humana, la prevención, la inclusión, los derechos humanos y la calidad de vida para todas y todos los tamaulipecos”.

Hernández Campos dijo que los problemas emocionales, las conductas suicidas, las violencias, las adicciones y las afectaciones derivadas de factores sociales y económicos, exigen respuestas integrales y coordinadas, por ello, la instalación de este Consejo representa también una oportunidad para construir acuerdos, sumar capacidades y colocar el bienestar de las personas en el centro de las decisiones del gobierno estatal.

Entre los más entusiastas integrantes de Consejo para la Salud Mental anote usted al vocal de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputado Armando Javier Zertuche Zuani, quien perfila para candidato a alcalde de Reynosa.

Armando Zertuche nació en Reynosa en noviembre 17 de 1957, está casado con Patricia Rodríguez de Zertuche, y es padre de tres hijas: Anaid, Alejandra y Anylú. Es Licenciado en Psicología y Dr. en Liderazgo. Vale decir que al recibirse de psicólogo empezó a trabajar en empresas privadas y en Gobierno. Ha sido lo mismo gerente de Cervecería Modelo en León, Guanajuato, d 1981 a 1983, que coordinador regional del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) , de 1985 a 1989.

¿Y QUE TAL SI ES UN PELAO?

Con todo y que estamos viviendo en plenitud este “Tiempo de Mujeres”, con una representante del llamado…antes… “sexo débil “en Palacio Nacional y gobernadoras –harto polémicas, por cierto– en estados como Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, no debemos descartar , como bien señala Marco Vázquez Villanueva, que sea un masculino el abanderado de MORENA para candidato a Gobernador.

Y en este tema lleva delantera el médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT y ya dos veces regidor del gobierno municipal de Victoria capital.

Eduardo Abraham Gattás Báez, presidente municipal reelecto por Victoria capital igualmente es mencionado para ser el candidato a la alta responsabilidad de ser Gobernador.

Igual en el tema son mencionados el neolaredense Carlos Canturosas, el secretario de Trabajo Gerardo Illoldi y el senador reynosense José Ramón Gómez Leal. Así las cosas. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández

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