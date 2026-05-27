Una vez que la Reforma Constitucional en Materia Electoral, enviada el lunes de esta semana por el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, resulte aprobada, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso ordenará que se expida el Decreto de marras y que se remita al titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Es el trámite dispuesto por al artículo 68 de la Constitución Política local, que también considera la posibilidad el veto y regresar un decreto al Congreso con observaciones. Como lo hizo CABEZA DE VACA en diciembre de 2021, con los Decretos 65-90, 106, 107, 110 (Fondo de Capitalidad) y 111.

Viene a cuento lo anterior, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó declarar la invalidez de una porción del Código Penal de Guanajuato, durante la sesión celebrada el pasado 25 de mayo.

Bajo la ponencia de la Ministra MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ y gracias a la impugnación de la CNDH a través de la Acción de Inconstitucionalidad, 4/2026, se aprobó la invalidez de esta porción normativa, relacionada con los ECOSIG o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Una decisión acertada del Máximo Tribunal Constitucional de México, que nos remite a una acción legislativa aprobada por la 66 Legislatura de Tamaulipas, en la sesión del 17 de junio de 2025.

Presidida por la diputada ANA LAURA HUERTA VALDOMINOS, llevando en las secretarías a JOSÉ ABDO SCHEKAIBÁN ONGAY y VÍCTOR MANUEL GARCÍA FUENTES, en esta sesión se aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del estado, relacionadas precisamente con los ECOSIG.

Acción legislativa de la mayor trascendencia para la comunidad LGBTTTIQ+, derivada de dos iniciativas. La primera, presentada el 27 de junio de 2024, de la diputada NAYELI CONSUELO LARA MONROY. Y la segunda, promovida por la diputada MAGALY DE ANDAR ROBINSON, el 15 de octubre de 2024, ambas turnadas a las Comisiones de Igualdad de Género y de la Diversidad, Justicia y Derechos Humanos.

Presididas por LUCERO DEOSDADY MARTÍNEZ LÓPEZ, ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ y EVA ARACELY REYES GONZÁLEZ, respectivamente, las Comisiones presentaron su dictamen en la sesión celebrada el 17 de junio de 2025, siendo aprobado por unanimidad de 30 votos a favor.

La trascendencia favorable para la comunidad LGBTTTIQ+, quedó reflejada en el voto a favor de la bancada del PAN, que no comulga plenamente con esta temática. Incluso, la diputada PATRICIA SALDÍVAR CANO, subió a la tribuna para apoyar el dictamen.

“En Acción Nacional siempre velaremos por el respeto a la dignidad de toda persona”, dijo la legisladora blanquiazul, una vez que la diputada MAGALY DEANDAR ROBINSON, presentó el dictamen.

“Subo hoy a esta tribuna con el corazón firme, pero profundamente conmovida, porque detrás de esta iniciativa hay historias reales, niñas, niños y adolescentes, jóvenes que han sido sometidos a violencia disfrazada de ayuda, y a castigos disfrazados de cura”, dijo DEANDAR ROBINSON. Vea la película “Boy erased” y entenderá el daño provocado por los ECOSIG.

Incluso, MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA, subió a la tribuna para fijar la posición de MC: “Nuestro voto es a favor, porque estamos a favor siempre de los derechos humanos”.

Una vez aprobado, la diputada presidenta HUERTA VALDOMINOS, ordenó remitir el Decreto 66-358 al titular del Ejecutivo Estatal, “para los efectos constitucionales”, según lo dispuesto por el citado artículo 68.

“Las leyes o decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo para efectos de su sanción, promulgación, publicación y circulación”, señala el primer párrafo del artículo citado. Que también contempla la posibilidad de que el mandatario le haga observaciones y lo regrese a la Legislatura.

Porque los Decretos 66-357, que establece la “Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Tamaulipas”. Y el 66-359, que reforma la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se publicaron en tiempo y forma: 26/06/2025 y 01/07/2025, respectivamente.

A casi un año de su aprobación, este decreto no se ha publicado dentro de los términos dispuestos por el artículo 68 constitucional. ¿En dónde quedó la bolita? ¿Qué opina la comunidad LGBTTTIQ+ de esta dilación a los tiempos establecidos por la Constitución Política local? ¿Será que algún pensamiento decimonónico se coló a la 4T liberal? No lo creo. Pero el Congreso tiene que resolver este entuerto legislativo o al menos explicar qué está pasando.

Tiene la palabra el diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA.