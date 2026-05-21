-Refuerza la profesionalización del personal médico y estudiantes en formación, con técnicas de diagnóstico que contribuyen a la medicina preventiva, la salud y el bienestar de las especies bajo su cuidado

Mayo 21 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la salud y del bienestar animal dentro de la colección zoológica, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas llevó a cabo una capacitación teórico-práctica dirigida al personal médico y estudiantes que actualmente realizan sus pasantías en el Zoológico Tamatán, en seguimiento al convenio de colaboración establecido con la Facultad de Medicina Veterinaria.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó la importancia de continuar impulsando acciones enfocadas en la formación continua, el fortalecimiento académico y la actualización profesional del personal encargado del cuidado y atención de los ejemplares que forman parte de la colección zoológica.

Durante esta actividad se reforzaron conocimientos relacionados con el diagnóstico de laboratorio, particularmente en técnicas aplicadas al muestreo coproparasitológico, abordando temas fundamentales como la correcta toma de muestras, manejo, conservación, procesamiento e interpretación de resultados.

Estas herramientas permiten fortalecer las acciones de medicina preventiva y la detección oportuna de parásitos gastrointestinales en las diferentes especies bajo cuidado profesional, contribuyendo directamente a mejorar las condiciones de salud y bienestar animal dentro del zoológico.

Asimismo, durante la capacitación se promovió la estandarización de procedimientos dentro del laboratorio clínico de la institución, con el objetivo de optimizar la calidad diagnóstica y fortalecer los protocolos veterinarios implementados en el recinto.

La participación activa del personal médico y de las y los estudiantes permitió generar un espacio de aprendizaje colaborativo, intercambio de experiencias y resolución de dudas prácticas relacionadas con las labores diarias que se realizan en el zoológico.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientado a fortalecer el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la profesionalización continua de las áreas responsables del cuidado de las especies.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias de capacitación y colaboración académica que permitan fortalecer la atención veterinaria y garantizar mejores condiciones para los ejemplares bajo resguardo institucional.