Abrimos esta colaboración con la buena noticia de que el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal llevó a cabo en Nuevo Laredo la entrega de reconocimientos por años de servicio a servidores, aunque no aclara el boletín respectivo si se les dio dinero en efectivo.

En algunos casos, la trayectoria laboral es por más de 40 años dentro de la administración pública municipal de Nuevo Laredo. En representación de los trabajadores habló Mario Reyna González, quien tiene 44 años de trayectoria en el Cabildo.

En tanto que el gobierno de Américo Villarreal Anaya emitió la convocatoria para la tercera edición del concurso estatal “Transparencia en corto”, dirigido a jóvenes tamaulipecos de entre 15 y 25 años de edad.

El certamen lleva la intención de fomentar la creación de contenidos digitales orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, según lo explicó Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria anticorrupción y buen gobierno.

La temática se enfoca en el análisis de la desinformación y lo riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, promoviendo la reflexión crítica y la participación juvenil mediante herramientas audiovisuales.

La convocatoria contempla dos categorías: cortometraje, con duración máxima de 90 minutos y microvideo, con duración máxima de 15 segundos en forma vertical. Los participantes podrán concursar de manera individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

El período de recepción de trabajos concluirá el 9 de septiembre de 2026 para modalidad digital y el 7 de septiembre para la modalidad física.

Pedraza Melo hizo un llamado a las juventudes tamaulipecas para participar mediante propuestas creativas que contribuyan a combatir la desinformación y fortalecer una cultura de transparencia y legalidad.

En la etapa estatal se otorgarán premios de: 20 mil pesos para el primer lugar; 15 mil para el segundo, 10 mil pesos para el tercero, además de reconocimientos oficiales para cada categoría.

Los resultados se darán a conocer el próximo 24 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y las propuestas ganadoras representarán a Tamaulipas en la etapa nacional del concurso.

Retomamos el tema de la entrega de reconocimientos en Nuevo Laredo para agregar que la edil Carmen Lilia Cnturosas Villarreal encabezó la ceremonia donde 59 trabajadores de tres grupos de antigüedad recibieron sendos premios.

“Este homenaje refleja el valor que poseen para este gobierno y el enorme interés que tengo como su Presidenta, de celebrar sus triunfos: queremos que guarden este momento en sus corazones, que sientan la certeza de su importancia vital para nuestra gestión”, dijo la edil.

En otro tema vinculado a corrupción administrativa, el comunicador Martín Díaz presentó ante el Congreso local una denuncia formal contra el Cabildo de Reynosa y su titular, Carlos Peña Ortiz, alias Makito.

El periodista acusa que el Cabildo fronterizo sesiona en la ilegalidad debido a que un regidor obtuvo licencia para separarse del cargo pero no se llamó a su suplente a cubrirlo.

Cambiamos de rumbo para comentar que autoridades estatales, civiles y militares llevaron a cabo la ceremonia de toma de protesta de bandera a soldados del Servicio Militar Nacional, realizada en la explanada del 77/o. Batallón de Infantería.

El secretario general de gobierno Héctor Joel Villegas Gonzáls ostentó la representación del Gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el General brigadier de Estado Mayor Presidencial Newton Manuel Chávez Baños.

Como parte de esta ceremonia cívico-militar, se realizó un enlace nacional con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de efectuar en todo el país la toma de protesta de bandera de los jóvenes del Servicio Militar Nacional.

En su mensaje, el abogado Villegas González destacó que la Batalla de Puebla representa uno de los episodios más significativos en la defensa de la soberanía nacional y constituye un referente de unidad, patriotismo y fortaleza del pueblo mexicano.

Exhortó el funcionario a los jóvenes tamaulipecos a conducirse con integridad, responsabilidad compromiso social, honrando los valores cívicos que distinguen a México como una nación de diversidad, solidaridad y riqueza cultural.

El gobierno del Estado reiteró que esta conmemoración fortalece el sentido de unidad nacional y reafirma el compromiso de preservar la soberanía, la libertad y los principios constitucionales de México.