Redacción | La Región Tamaulipas

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, representante del Distrito de Reynosa y presidente de la Junta de Gobierno de la Legislatura 66, presentó su primer Informe de Gestión Legislativa, donde destacó los resultados obtenidos durante su primer año al frente del Congreso de Tamaulipas.

Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, reiteró su compromiso de trabajar “con honestidad, justicia y cercanía”, señalando que cada una de sus iniciativas busca “construir un mejor Tamaulipas para todas y todos”.

Reconoció también el acompañamiento del gobernador Américo Villarreal Anaya, con quien —dijo— ha realizado una sinergia favorable al rumbo político, económico y social de la entidad.

Prieto Herrera subrayó que este primer año estuvo guiado por el diálogo, la pluralidad y la responsabilidad institucional. Como Presidente del Congreso, informó que la Junta de Gobierno llevó a cabo 68 reuniones y aprobó 19 iniciativas de alto impacto, impulsando reformas históricas en materia de justicia, modernización institucional y administración pública.

“En este año hemos avanzado en la consolidación de un Congreso plural, abierto al diálogo y a los consensos, convencidos de que las diferencias partidistas no pueden ser un obstáculo cuando se trata de velar por el bienestar del pueblo tamaulipeco”, expresó.

Entre los avances, destacó la transformación del Poder Judicial, la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la nueva Ley de Transparencia, así como la actualización de normas en archivos, protección de datos personales, atención a víctimas y regulación de bebidas alcohólicas.

También subrayó la aprobación del paquete económico 2025 con enfoque social; la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios; y diversas acciones en beneficio de mujeres, niñas y familias.

Asimismo, mencionó la profesionalización de los números de emergencia 911 y 089 mediante un Servicio Profesional de Carrera, además de la autorización de donaciones de terrenos para infraestructura educativa, social y de seguridad.

En su labor como diputado por Reynosa, recordó que presentó 18 iniciativas dirigidas a atender necesidades prioritarias de la población, entre ellas: estímulos fiscales por afectaciones de inundaciones; igualdad salarial y paridad de género; incorporación de lenguaje inclusivo; derecho a una vivienda adecuada; y programas para alimentación nutritiva y prevención de enfermedades.

El legislador resaltó que por primera vez la Legislatura 66 realizó sesiones itinerantes en Nuevo Laredo, Altamira y Tampico, además de crear la Mañanera Legislativa para fortalecer el contacto directo con la ciudadanía y mantenerla informada.

También destacó la certificación ISO 9001:2015, obtenida por el Poder Legislativo, que garantiza eficiencia y calidad en sus procesos internos.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando con firmeza:

“No bajaré la guardia. Seguiré legislando con pasión y transparencia, porque mi compromiso es dejar un mejor Tamaulipas para todas y para todos”.

Concluyó asegurando que la transformación “ya es una realidad, pero también un camino que debemos seguir construyendo juntos”.

