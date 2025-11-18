Por Patricio Lerma|Reportero

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — El Ayuntamiento de Victoria se prepara para adecuar sus reglamentos a la nueva normativa estatal sobre el servicio de grúas, una medida que, según el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndiz Silva, responde a un clamor ciudadano y traerá mayor orden en los procedimientos de tránsito y vialidad.

Reséndiz informó que, una vez que la reforma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, el gobierno municipal presentará los ajustes al Cabildo para armonizar reglamentos como el de Tránsito y Desarrollo Urbano.

“Es una medida positiva. Como gobierno municipal tendremos que alinearnos a esta nueva normativa y hacer las adecuaciones necesarias”, señaló.

Actualmente, la Dirección de Tránsito y Vialidad opera únicamente dos grúas municipales, por lo que la nueva ley obligará a valorar la compra de más unidades y la habilitación de corralones propios.

“Tendremos que pensar en la adquisición de nuevas grúas y contar con patios de resguardo municipales. Eso implicará inversión y deberá considerarse en el presupuesto”, explicó el secretario.

Respecto a las grúas privadas que actualmente operan en la ciudad, señaló que Tránsito trabaja con tres empresas externas, aunque no precisó el número total de unidades particulares en servicio.

Reséndiz destacó que la capacitación es permanente y está regulada por la Ley de Seguridad del Estado, que obliga a los agentes a acudir a pruebas de control y confianza, evaluaciones toxicológicas y cursos obligatorios, todo bajo supervisión del Secretariado Ejecutivo.

Ante los señalamientos de la ciudadanía sobre supuestos operativos recaudatorios, el secretario aseguró que la prioridad del municipio es la prevención de accidentes, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol.

“No buscamos el cobro; buscamos la sensibilización. Queremos reducir accidentes fatales por alcohol y lo hemos logrado. Hace tiempo que no tenemos incidentes de esta naturaleza”, afirmó.

Explicó que los operativos se realizan bajo la normativa y sin afectar los derechos de la ciudadanía, además de que los filtros ya no se denominan antialcohólicos, sino filtros de prevención de accidentes.

Una vez publicada la normativa estatal, el Ayuntamiento presentará al Cabildo las reformas necesarias y comenzará con la planeación presupuestal para las nuevas adquisiciones.