Redacción | La Región Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO. — El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer la atención ciudadana y la coordinación institucional en Tamaulipas.

Durante la reunión, ambos coincidieron en que la comunicación permanente entre el Gobierno estatal y la Federación es clave para mejorar la capacidad de respuesta ante los retos sociales, de seguridad y gobernabilidad en el estado.

Fuentes oficiales señalaron que el encuentro permitió revisar estrategias en curso y definir nuevas líneas de acción que serán implementadas de manera coordinada, con énfasis en la protección ciudadana, el fortalecimiento institucional y el bienestar social.

El gobernador Villarreal destacó que la relación con la Secretaría de Gobernación se mantiene sólida y enfocada en generar soluciones para las y los tamaulipecos, reiterando que la cooperación seguirá vigente como parte del nuevo modelo nacional de fortalecimiento territorial.

