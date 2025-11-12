Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad de México.– Mientras en Tamaulipas la ciudadanía exige seguridad y las corporaciones estatales enfrentan carencias, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue disfrutando de un cuerpo de escoltas compuesto por 36 policías estatales, cuyo costo mensual asciende a 1 millón 750 mil pesos.

Así lo denunció el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien exhibió documentos que confirman que desde 2022 el exmandatario panista mantiene esta protección pagada con dinero público, a pesar de no ocupar ningún cargo y estar bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

El legislador advirtió que se trata de un claro abuso de poder, una práctica que demuestra cómo algunos exfuncionarios siguen viviendo a costa del pueblo.

“Mientras las familias tamaulipecas viven con miedo y falta de patrullas en sus colonias, un exgobernador camina protegido por 36 elementos. Es insultante”, señaló Gutiérrez Luna.

La cifra indigna: más de 21 millones de pesos en dos años, destinados a mantener una escolta “personal e injustificada”, mientras la entidad enfrenta recortes y violencia en múltiples municipios.

Hasta el momento, Cabeza de Vaca no ha dado explicación alguna, pero la denuncia ha encendido el debate sobre el uso de recursos estatales para privilegios políticos.

Una vez más, la impunidad y los excesos del poder se exhiben con el dinero del pueblo tamaulipeco.

