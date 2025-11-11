Cd. Victoria, 11 de noviembre de 2025. – Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tamaulipas Centro, reconocieron la labor que realiza el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para reconstruir la infraestructura vial de la ciudad a través del Plan Emergente de Bacheo y obras de pavimentación.

“En la CMIC somos aliados y estamos comprometidos con el proyecto del gobierno de Victoria para reconstruir con este plan la movilidad y desarrollo de la ciudad” dijo el Ing. Jorge Adán Contreras Galván, presidente del organismo empresarial, en el encuentro sostenido con Gattás Báez, e integrantes del Gabinete Municipal.

En su intervención, el alcalde de la Capital y Corazón de Tamaulipas, agradeció el respaldo del sector de la construcción por aportar su capacidad y experiencia en la solución de la problemática que causaron las recientes lluvias en el 70 por ciento de las vialidades primarias, secundarias y accesos a colonias.

“La participación de empresas locales en este plan de bacheo legitima nuestro compromiso de campaña, el dinero de Victoria se queda en la ciudad; y la confianza social al sumar esfuerzos para servir mejor a los victorenses” expresó Gattás Báez al participar en la reunión mensual del Comité Directivo de la CMIC Victoria.

Como coordinador del programa, Jorge Bello Méndez, detalló que, hasta la tercera semana de bacheo, se han aplicado 10 mil metros cuadrados de asfalto en las rutas prioritarias trazadas, y en próximos días se definirá con concesionarios del transporte público la siguiente etapa que incluye accesos a colonias.