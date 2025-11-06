Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Padres de familia de la Escuela Primaria Leona Vicario realizaron una manifestación este jueves para exigir la asignación de docentes en varios grupos que permanecen sin maestro desde el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con los inconformes, han solicitado en repetidas ocasiones a la directora del plantel, Guillermina Navarro Márquez, que gestione una solución ante la Secretaría de Educación, pero aseguran que hasta el momento no han obtenido respuesta.

La falta de profesores ha generado inconformidad entre los padres, quienes señalan que sus hijos están perdiendo clases y que no pueden continuar esperando mientras las autoridades educativas guardan silencio.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán su protesta hasta que se dé una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y se asignen los maestros necesarios para garantizar el derecho a la educación de los alumnos.

