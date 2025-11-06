Entre los puntos clave de la nueva legislación se contempla la creación del Centro Nacional de Denuncia Anónima, que operará a través del número 089 bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se establecen sanciones más severas, la persecución de oficio del delito y la protección obligatoria a víctimas y testigos.

Por Julio Manuel Loya Guzmán | Redacción La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal anunció la aprobación de la nueva Ley General en Materia de Extorsión, un avance histórico que busca frenar uno de los delitos que más afecta a las familias, comerciantes y empresarios del país.

El legislador por Nuevo Laredo destacó que, por primera vez, México contará con un tipo penal homologado en todo el territorio nacional, lo que permitirá cerrar vacíos legales y fortalecer la persecución de quienes cometen este delito.

“Establecimos reglas claras. Esta ley no solo define el delito de extorsión a nivel nacional, también crea mecanismos de prevención, denuncia y sanción más efectivos”, señaló Canturosas.

Entre los puntos clave de la nueva legislación se contempla la creación del Centro Nacional de Denuncia Anónima, que operará a través del número 089 bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se establecen sanciones más severas, la persecución de oficio del delito y la protección obligatoria a víctimas y testigos.

También se ordena el bloqueo de comunicaciones en penales para evitar que las extorsiones se originen desde las cárceles.

Canturosas Villarreal afirmó que estas medidas forman parte de una estrategia integral contra la impunidad y el crimen organizado.

“Con acciones firmes y leyes justas seguimos trabajando por un México más seguro y libre de extorsión”, finalizó.

