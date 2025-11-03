Las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera, Justicia y Educación del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad dos importantes iniciativas encaminadas a garantizar la seguridad, integridad y dignidad del personal docente y educativo en Tamaulipas.

La primera iniciativa, propuesta por la Diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena, plantea reformar la Constitución Política del Estado, el Código Penal y la Ley de Educación, para fortalecer la protección jurídica y administrativa de las maestras, maestros y personal educativo, estableciendo mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico y sanciones más severas contra quienes atenten contra su integridad.

“La seguridad y el respeto hacia nuestras maestras y maestros es una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación. Con esta iniciativa buscamos restaurar la autoridad del magisterio y fortalecer el clima de paz en las escuelas tamaulipecas”, subrayó la diputada Anzaldúa Nájera durante su intervención.

Por su parte, la segunda iniciativa, presentada y leída por la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez, también del Grupo Parlamentario de Morena, propone adicionar un nuevo capítulo a la Ley de Educación, denominado “De la Protección Integral de las y los Maestros”, a fin de crear un marco legal específico para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia el magisterio, incluyendo la creación de comités escolares, protocolos de actuación y programas de formación socioemocional.

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y proteger a nuestras maestras y maestros es apostar por un futuro de respeto y desarrollo social”, expresó la diputada Iturbe Vázquez al presentar la iniciativa.

Ambas propuestas fueron aprobadas en la dictaminación para su envío al Pleno Legislativo, donde se someterán a votación final.