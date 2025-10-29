Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, ha implementado en la entidad las jornadas “Acercamiento a la Ciencia, Tecnología, Educación Ambiental y Cambio Climático”, informó Rocío Ávila Sánchez, titular de esta dirección.

Expresó que esta iniciativa interinstitucional se ha desplegado en diversos niveles educativos, desde las primarias hasta la Escuela Normal de Educadoras, con el propósito de promover actividades académicas, lúdicas y recreativas, además de pláticas especializadas que contribuyen a sensibilizar, analizar y difundir información crucial sobre temas científicos, tecnológicos y ambientales entre las y los estudiantes.

Ávila Sánchez dijo que la metodología busca desarrollar las habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en la niñez y juventud, mediante la interacción directa con investigadores y especialistas en la materia, con el fin de elevar la calidad de la educación científica, fomentar el pensamiento crítico y estimular el aprendizaje permanente.

“El objetivo es desarrollar en niñas, niños y jóvenes el pensamiento crítico mediante dinámicas que abordan problemáticas del mundo real y les permiten manipular conceptos complejos de manera accesible”, puntualizó.

Dijo que algunos de los planteles en los que se efectuó esta actividad recientemente fueron la Secundaria Técnica No. 90 “Ing. Eugenio Hernández Balboa”, la Primaria “Gral. Pedro José Méndez” y la Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, donde las pláticas y talleres incluyeron temas como los beneficios de los insectos que controlan plagas en Tamaulipas, la conservación de las tortugas marinas, el cambio climático, el cuidado del agua, la energía y la exploración de micromundos y circuitos eléctricos.

Ávila Sánchez resaltó que estas jornadas reflejan el compromiso de la SET con la transformación educativa en la entidad, que bajo la conducción de Miguel Ángel Valdez García, cumple con su responsabilidad de proveer una formación integral, orientada al pensamiento científico y a la conciencia ambiental, esenciales para el futuro de las y los estudiantes.

Enfatizó que la implementación exitosa de estos programas responde a la visión humanista y de desarrollo integral para la sociedad que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, convencido de que impulsar la educación científica y tecnológica es el mejor camino para construir un Tamaulipas más próspero, justo y sostenible.