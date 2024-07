Ciudad Victoria, Tam.- Integrantes del Frente de Jubilados y Pensionados “Norberto Treviño Zapata”, pertenecientes al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, siguen protestando contra de la Directora General de esta institución, la C.P. Luisa Eugenia Manautou Galván, por dejarlos sin el bono del Día del Padre, que debió haber sido entregado el pasado 16 de Junio del presente año.

Mencionaron que esta prestación solo le fue entregada a un reducido grupo de compañeros, aunque había sido autorizado el total del presupuesto para este efecto para los jubilados y pensionados de este instituto del gobierno estatal.

Así mismo, se pronuncian contra el C.P. Edgar Humberto Tovar Tijerina, quien funge como Jefe del Departamento de Prestaciones y Jubilaciones de esta misma institución estatal, ya que tampoco les ha informado al grupo de inconformes sobre el motivo por el cual no les cubrieron dicho bono, cuando cada año es dispuesto para ellos.

«No es posible que solo a cierto grupo de compañeros les hayan entregado este beneficio cuando nos habían dicho que ya estaba autorizado que nos fuera entregado a todos, no entendemos el proceder de la directora que no nos da este apoyo que cada año nos proporciona el gobierno del estado. Esperemos que no esté -jineteando- como dicen, nuestro bono para otros fines», mencionaron los inconformes.

Por lo que solicitan la intervención del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, o de cualquier otro funcionario del gobierno estatal, para que se les pueda brindar el apoyo necesario y sean escuchados ante esta petición, ya que refieren de que algunos integrantes de este grupo de pensionados y jubilados padecen de algunas enfermedades degenerativas, y por lo tanto requieren de lo económico para cubrir la atención médica y sus tratamientos.