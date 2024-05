Ciudad Victoria, Tam.- En Tamaulipas, los Centros de Conciliación Laboral se reportan listos para atender a los trabajadores que pudieran tener alguna duda o inconformidad relacionada con el pago de utilidades.

Aunque hasta el momento no se han presentado solicitudes al respecto, el titular del organismo, José Ives Soberón Mejía, no descartó que en los próximos días pudieran comenzar a ventilarse los incumplimientos o bien, otras situaciones como el que las empresas no reportaron utilidades y tampoco notificaron a los trabajadores.

«En caso de que no se cumpla, los trabajadores pueden acudir al Centro de Conciliación para hacernos de conocimiento que no se les pagaron las utilidades y poder citar al patrón para efecto de que pueden platicar al respecto; de momento no hay quejas, todavía estamos en el período en el que los patrones pueden cumplir», indicó.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las utilidades deben ser cubiertas en su totalidad a más tardar el 30 de mayo.

En el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), tienen hasta el 29 de junio para recibir el pago.

La legislación Federal también establece que la omisión de pago de utilidades puede traer graves consecuencias como sanciones que pueden ir de los 50 a los 5000 días de salario mínimo.

Cabe señalar que en el 2023 los Centros de Conciliación Laboral del Estado atendieron un promedio de 100 quejas relacionadas con el tema de las utilidades y de las cuales, se indicó que sólo el 10% fueron por incumplimiento de pago. (Gaby Sustaita)