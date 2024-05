La Ing. Dina Grijalva Varillas recibió el Stevie Award Gold como Mujer del Año en la categoría Industria, por su gestión como Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Occidente, cargo que ocupó durante 4 años, y por ser la primera mujer en liderarla.

Ella es egresada de la carrera de Ing. en Computación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y también Ejecutiva de Programas de Logística Global y Compras Globales en IBM de México.

“Estoy muy orgullosa, sobre todo por que reconozcan que las mujeres estamos haciendo la diferencia en ámbitos profesionales, y que cada vez somos más las que estamos colaborando por tener economías más fuertes y sociedades más incluyentes”, dijo.

La entrega del premio se realizó en Nueva York, Estados Unidos.

Mujeres en la tecnología

Aseguró que siempre ha tratado de promover que cada vez más mujeres incursionen en el ámbito de la industria de alta tecnología, pues se necesita motivar a las niñas y jóvenes a que se involucren en este sector.

“Hay una carencia importante de ingenieros a nivel mundial y no podremos satisfacer esta demanda sin que tomemos en cuenta a mujeres para ocupar estos puestos”, afirmó.

En la industria de la tecnología

La egresada de la UAG compartió sentirse orgullosa con su paso por la industria de la tecnología, en la que aseguró se ha avanzado para que cada vez más mujeres ocupen cargos directivos.

Esto, comentó, también se lo debe a los valores que aprendió en la UAG, porque “definitivamente los valores que adquieres durante tu etapa de estudiante te marcan para hacer la diferencia cuando te conviertes en profesionista, por eso estoy muy orgullosa de mi Alma Mater y la categoría de profesionistas que emergen de esta institución”.

Su experiencia y pensamiento la volvió miembro del Consejo Consultivo de Innovación de la UAG, de la cual dice sentirse honrada de formar parte y colaborar para que su Alma Mater sea un modelo de Innovación.

“Creo que puedo aportar mucho desde mi papel en la industria y el rol que actualmente tengo en ser consejera y formar parte de mesas directivas de varias cámaras y asociaciones industriales”, añadió.

La ingeniera mandó un mensaje a los estudiantes y egresados de la UAG en el que los invitó a siempre mantener los principios y valores con los que fueron formados en esta universidad, y que trabajen unidos por sus familias, el engrandecimiento de del país y el mundo.

Sobre los Stevie Awards for Women

Los Stevie Awards for Women in Business son un premio a nivel mundial que reconoce los logros de mujeres ejecutivas y empresarias. Fueron creados en 2002 para honrar y generar reconocimiento público de logros de organizaciones y profesionistas alrededor del mundo. Los jueces de los Stevie Awards incluyen muchos de los más respetados ejecutivos, empresarios, innovadores y profesores.