MORENA consiguió lo impensable: PRI y PAN se hicieron uno, para tratar de frenar el avance de este partido, que a pocos años de haber surgido a la vida pública, consiguió hacerlos a un lado y erigirse en la primera fuerza política de México.

Esto último puede parecer exagerado, pero no hablamos sólo del acaparamiento mayoritario de posiciones políticas, sino de la mística social impuesta por Andrés Manuel López Obrador.

No mentir, no robar, no traicionar, fue la proclama que pareciera ser un contrasentido de la esencia tradicional de la política, pero se convirtió en un escudo/bandera usado por los candidatos de MORENA, en su afán por darle un nuevo sentido a esta actividad.

Hablamos de la reciente formación de un Frente Amplio por México que aglutina al PAN, PRI y al cascajo del PRD, con la intención de conseguir juntos parar a MORENA porque les está comiendo el mandado.

¡Y cómo no iba a ser así, si esos partidos hicieron gobiernos que mantienen a nuestro país en postración, siendo nuestra nación rica en todos los sentidos!

Con las excepciones del caso, la clase gobernante predominante se guió por apetitos económicos personales y de grupo y el ejemplo más claro es el de Salinas de Gortari, que se convirtió en el villano favorito por ser malvado pero con piscas de inteligencia, ingenio, puntadas divertidas.

A nivel local, tenemos una extensa variedad de ex funcionarios que tuvieron en sus manos la oportunidad de conseguir grandes y positivas transformaciones para Tamaulipas y sus habitantes.

Pero fueron vencidos por la pequeñez de sus perspectivas y por el apetito prontista de dejar atrás la limitada riqueza personal; otros se extraviaron en alucinaciones sicodélicas, sicológicas, siderales.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, tuvo la habilidad de imponerse como candidata del PAN-PRI-PRD para competir por la Presidencia de México en el año 2024. Los observadores coinciden en señalar que MORENA tiene un posicionamiento superior al de otros partidos, en el ánimo ciudadano.

El partido fundado por López Obrador está inmerso en el proceso de seleccionar mediante encuestas a su abanderado, siendo otra dama, Claudia Sheinbaum, la favorita para conseguir la nominación.

Hoy es 1 de septiembre y el Presidente rendirá su V informe de gobierno en Campeche, rompiendo la tradición de presentar ese documento desde Palacio Nacional. Luego de la ceremonia hará Andrés Manuel el primer viaje simbólico del Tren Maya pero sin sofisticaciones ni boatos pues la obra no está concluida.

En temas locales, ya se volvió un rico vacilón la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, pues sus amigos y defensores aseguran que es improcedente especialmente porque existe un amparo a su favor.

Pero otras fuentes publican que Cabeza de Vaca y sus muy caros abogados, consiguieron un amparo patito, made in China, pues no habría cumplido los procedimientos legales.

El caso es que el panista continúa escondido en algún lugar del mundo, sabedor de que la policía está detrás de sus pasos para echarle el guante en la primera oportunidad, para ponerlo a buen recaudo.

En Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal anunció la construcción de la primera “Casa Violeta”, en coordinación con el gobierno del Estado, que será un refugio para las mujeres violentadas.

Allí se otorgarán servicios como protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijos que vivan en situación de violencia familiar o de género extrema.

Este tipo de apoyo incluye hospedaje, alimentación, atención médica y jurídica, para litigio penal, atención sicológica, capacitaciones con perspectiva de género, además de actividades recreativas para las niñas, niños y adolescentes sobre igualdad y no discriminación.

En Matamoros, el gobierno de Mario Alberto López Hernández entregó un vehículo Razer a Anabel Ramírez Chapa, ganadora de la rifa entre amigos organizada en el marco del Torneo de Pesca Bicentenaria realizada en El Mezquital.

