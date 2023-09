“Sale Geño y entra Cabeza”, dice la inventiva popular sobre los últimos acontecimientos político judiciales de alcance local.

La interpretación: Sale de la cárcel Eugenio Hernández Flores y entra Francisco Javier García, ambos ex Gobernadores.

Quiere decir que llegó el principio del fin, o “se le acabó el corrido” a Don Francisco, como dice la voz vernácula. En más de dos años ha evitado pisar la cárcel. Al final de la tarde acabará como Tomás Yarrignton Ruvalcaba ¿sí?.

El boletín emitido el jueves es lacónico pero alumbra lo suficiente para entender que van sobre el prófugo de la justicia:

“La Fiscalía General de la República logró que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia del Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, revocara la sentencia que le había concedido amparo a Francisco Javier “G”, ex Gobernador de Tamaulipas, y con el cual se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.

“Con esta nueva sentencia, deberá reponerse el aludido juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra de dicho ex Gobernador”.

Muy claro. El largo brazo de la Ley reanuda la búsqueda de Panchito para juzgarlo por una retahila de delitos graves.

A la hora de escribir estas líneas ni la Fiscalía ni el Instituto de Migración habían solicitado a Interpol “ficha roja”, para saber los movimientos del ex y proceder a encarcelarlo.

Las notificaciones de ese color tienen dos fines: “Localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento, o para cumplir condena”.

Hay antecedentes. El 19 de mayo del 2021, luego que un Juez le obsequió captura a Francisco “G”, el INM emitió alerta a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

Lo anterior con el propósito de “verificar, registrar e informar a la instancia sobre los movimientos e ingreso y salida a través de los puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional”.

En esa ocasión se les fue “vivo”. Se atrincheró en la Casa de Gobierno en ciudad Victoria y tramitó amparos que, a través de jueces “de cabecera”, le brindaron protección.

Desde entonces se da la batalla jurídica para mandarlo al botellón. Tiene jueces a su servicio como un tal señalado Faustino Gutiérrez Pérez, de Reynosa, removido a Matamoros donde ya no podrá servirle con la misma eficiencia.

El 24 de octubre de 2022, después que dejó el poder, trascendió que la Interpol actualizó la ficha roja para el señor García. Le agregaron los delitos de: Terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, crímenes contra la paz, violencia sexual en conflicto, crimen organizado y violación de los derechos humanos.

No encontramos esa nueva, pero sí la confirmación que no todas son públicas -por la organización internacional-, para no alertar a los delincuentes.

Tales crímenes se habrían sumado a los cargos originales que motivaron la orden de captura: Corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero, que igual son graves como para alcanzar prisión preventiva.

Por lo pronto y con urgente resolución -como dicen los diputados-, la FGR deberá actuar con rapidez. El coyote es muy ladino y con seguridad, a estas horas, debe estar interponiendo más recursos que alarguen sus días en libertad.

De paso Doña Xóchitl Gálvez y su Frente Amplio por México, deberán tener a la mano un suplente del Coordinador en Materia de Seguridad que recién nombraron. Bueno, a menos que le permitan desde el penal manejar las propuestas, vía computadora, como hoy lo hace desde los Estados Unidos.

La suerte se le acaba. Hoy más que nunca el largo brazo de la Ley está más cerca de este individuo que, con seguridad, acumula varias perpetuas.

Ya en un penal -federal- será más fácil cumplimentarle órdenes que vayan girando los jueces domésticos por el saqueo del erario estatal ¿no cree usted?, y cuyas investigaciones entorpece el fiscal “carnal” Irving Barrios Mojica.

Hablando de deporte, este uno de septiembre arrancará en Reynosa la Serie Nacional de Béisbol Categoría Big League -18 a 19 años-, con la participación de siete regiones que ganaron el derecho a la final. Para tal efecto el ayuntamiento que preside Carlos Peña Ortiz cumplió su palabra de rehabilitar totalmente el Parque Mentor López, que será sede del evento.

Otra buena noticia para aquella frontera es que Reynosa representará a Tamaulipas en los Paranacionales Conade 2023, apoyados por el ayuntamiento. Competirán en discapacidad intelectual, Síndrome de Down y ciegos y débiles visuales. Esto será en octubre en Cancún, Quintana Roo.

Finalmente decir que en el PAN-PRI se cumplió el pronóstico anunciado y Xóchitl Gálvez será la candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México.

Traerá sus repercusiones en Tamaulipas ¿harán alianza local? ¿permitirán que Cabeza imponga candidatos?. Los tricolores consideran al PAN como un lastre que los puede hundir en lugar de ayudar. Pendientes.