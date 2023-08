En cuanto se publicó en redes sociales la foto del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, con el ex alcalde y ex candidato a la gubernatura Arturo Diez Gutiérrez, comenzaron una serie de especulaciones sobresaliendo una posible postulación de Geño por el partido Movimiento Ciudadano, pero la realidad es la amistad que une a estos dos.

Claro que la popularidad y simpatía que goza el ex mandatario no se duda que algunos la trataran de aprovechar para llevar agua a su molino, pero aun Geño tiene una batalla que ganar y es contra la extradición a los Estados Unidos, pero por el momento se encuentra descansando al lado de su familia, recibiendo a uno que otro amigo, que han manifestado su beneplácito por su libertad, como lo hiciera el actual dirigente del Partido Verde Manuel Muñoz Cano.

Dicen que en la vida todo es un boomerang, y si no pregúntele a Yahleel Abdala ya que en tiempos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Yahleel bien que se prestó para que se formularan pruebas que ayudaron a presentar denuncias en contra de la ahora alcaldesa de Nuevo Laredo Carmenlilia Canturosas, fincándole la Fiscalía General de Justicia del Estado responsabilidad penal, y todo en venganza porque Abdala no logro quedarse con la presidencia municipal al ser derrotada en las urnas, y que en los juzgados trato de ganar, pero ni así lo logro.

Pues bien, la mujercita rencorosa y vengativa vertió todo su empeño en ir contra Canturosas, sin importar otra cosa que no fuera perjudicarla, como quedo comprobado recientemente ante los tribunales ministeriales, al echarse abajo todas pruebas que se habían fabricado para perjudicarla políticamente.

Pero como todo el poder termina por acabarse, y así sucedió con el gobierno panista, por lo que Yahleel pues paso a ser una simple mortal, sin la protección del cabecismo, pues ahora se deberá enfrentar sus acciones, debido a que la edil logro demostrar que todo era mentira, y ahora no se quedara quieta y estará preparando una contrademanda para que paguen quienes trataron de encarcelarla.

La denuncia será por daño moral, fabricación de pruebas y testimonios falsos, por los que la edil ha solicitado a la FGR proceda en contra de quienes trataron de perjudicarla, ante el abuso de autoridad cometido, tras de que un juez cancelara la orden de aprehensión en su contra.

Incluso Carmenlilia Canturosas afirma que la orden de aprehensión fue ordenada por el mismo Cabeza de Vaca, todo motivado por el rencor y la represión que prevaleció durante el mandato del panista, pero ahora de ser perseguida política pues ahora los papeles se han invertido y va tras sus acusadores.

Por otro lado, no convencen del todo las encuestas en las que dan a Maki Ortiz como la mejor opción para la senaduría por Tamaulipas, por el partido Morena, quedando en segundo lugar a José Ramón Gómez y en tercer lugar a Carlos Canturosas.

Según la encuestadora Massive Caller Maki tiene un 22,8 por ciento, mientras que Gómez Leal alcanza un 20.3 por ciento y Cantuosas con un 16.1 por ciento de las preferencias.