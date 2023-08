¿Cómo están? En forma preocupante se han incrementado los accidentes en las carreteras del país. Y no se debe precisamente a las vacaciones. Recordemos que en la segunda semana de mayo ocurrió la muerte de 27 personas en la carretera federal Victoria-Zaragoza. Esta alza en los accidentes en los accidentes de debe a varios factores. Son tres, creo yo, los principales factores: Primero, al llegar al poder AMLO ordenó la desaparición de ese gran «vigilante» que era la Policía Federal de Caminos; segundo, el miedo a ser asaltados en carretera por maleantes hace que los conductores le suban a la velocidad; y tercero, México pertenece junto con Estados Unidos y Canadá al Tratado de Libre Comercio, y con todo y ello, solamente en México circulan con impunidad los peligrosos traíleres de doble remolque. Y que nadie salga conque a los de «doble remolque» solo se les permite circular de noche. Y es que precisamente ayer a eso de las dos de la tarde vimos en la televisión un «en vivo» narrando el accidente de vehículo un trailer en la carretera Monterrey-Monclova, y vimos en la transmisión de medio minuto, circular, muy orondo, una unidad de «doble remolque».

La Policía Federal de Caminos era una corporación de seguridad en las carreteras federales que vigilaba, orientaba, auxiliaba y hacía los peritajes necesarios en accidentes y daños. «Disciplina, Lealtad y Sacrificio, era el lema de la Federal de Caminos.

Las consecuencias de que no haya ya federales de Caminos han sido desastrosas en lo referente al alza de accidentes y asaltos carreteros.Y la Guardia Nacional, que entró al quite, nomás no ejercer una buena vigilancia y prevención porque a sus elementos les falta preparación. Y luego con esa famosa «Austeridad Republicana», pues dificílmente circulan y vigilan.

La Guardia Nacional, integrada por soldados rasos carece de suficientes conocimientos de tránsito, primeros auxilios y ya no hablemos de detección de contrabando y drogas. Hay datos que precisan que en pocos meses los elementos de la Guardia Nacional han colisionado, chocado, dejado pal»perro mil 200 patrullas con daños a terceros y a la Nación. Los polis que cuidaban las carreteras federales hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto eran suboficiales o elementos policiales de mayor jerarquía.

Con la llegada de AMLO se enviaron a militares de bajo rango a cuidar las carreteras.

Se sustituyó la «corrupta» Federal de Caminos por la inexperta Guardia Nacional con la nefasta consecuencia de que se han incrementado en este sexenio de la 4 T en un 40 % los muertos en accidentes carreteros.

Con la llegada de AMLO al poder los policías de caminos–«corruptos», asegún — pero eficientes para mantener en buen nivel la seguridad carretera fueron paulatinamente retirados del servicio para ser sustituidos por militares de bajo rango.

Información de «Crónica» (01/septiembre/2021) indica que «Estos militares provienen de la Policía Militar y fueron enviados a minicursos exprés sobre caminos y carreteras a academias de San Luis Potosí, Guanajuato y Chihuahua (manejados ya por militares) y no por especialistas de la desaparecida Policía Federal».

La Federal de Caminos tenía una tradición de 90 años de servicio.

El 26 de marzo de este año escribió Alfredo Reyes en «Vanguardia.Mx» : «Fue un grave error desaparecer la Policía Federal de Caminos, un cuerpo de seguridad en las carreteras federales que vigilaba, orientaba, auxiliaba y ejercía el peritaje necesario en accidentes y daños a la nación tras 90 años de «Disciplina, Lealtad y Sacrificio», la honrosa divisa de dicha corporación».

Por desaparecerla, «las consecuencias han sido desastrosas. La evidencia está ahí para mirarla: grandes tramos carreteros en poder de la delincuencia organizada; autopistas intransitables bajo riesgo de asalto, secuestro y muerte; paso franco al narcotráfico y el contrabando; accidentes y hechos delictivos en medio de la nada y sin auxilio, atención o los peritajes necesarios».

Y añade Reyes: «No estamos hablando de cualquier brecha o camino rural, sino de las grandes vías de este país, como la Carretera Federal 15, México-Nogales, con tramos muy peligrosos en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. La Carretera Federal 45, Panamericana, con tramos mortales en Zacatecas y Guanajuato. La Carretera Federal 40, Mazatlán-Matamoros, con trayectos fuera de control en Tamaulipas. La Carretera Federal 85, México- Nuevo Laredo, carretera en poder del narco en regiones de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas».

2.- En entrevista con un medio nacional el gobernador Américo Villarreal habló de la gran corrupción que se desplegó en el sexenio de Cabeza de Vaca. Un gobierno enmarcado en subejercicios, deudas, violencia, apropiamiento de bienes públicos saqueadores e impunidad.

Para fortuna de los mexicanos, el reynosense Cabeza de Vaca ha quedado ya fuera de la contienda que lo pudo haber entronizado como candidato presidencial. Y es que el reynosense es un mitómano que engaña con mentiras y se victimiza como perseguido político.

El tema del Fiscal Irving Barrios también fue abordado por el gobernador Américo en su entrevista con Salvador García Soto. En cuanto a su caso, es decir Irving hay relación institucional con él, dice el gobernador, pero es claro que hay un freno del fiscal para dar trámite a las más de 50 denuncias ´de abusos y corrupción, Esta claro que Irving protege a Cabeza de Vaca y a su pandilla.

En estos días el Fiscal Irving es noticia nacional en razón de que la activista Frida Guerrera presentó denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en representación de Miriam Martínez, viuda del diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, «El Mijis», quien falleció en el año 2022.

En el caso de «El Mijis» a Irving Barrios se le acusa de obstrucción a la justicia, pues mientras hay evidencias de que tal personaje fue asesinado, la Fiscalía de Barrios dio por hecho que murió por accidente automóvilistico. ¿Tiene Irving cuenta regresiva como jefazo de la Fiscalía tamaulipeca ? Veremos y diremos.

3.- La delegación de Bienestar Social en Tamaulipas, a cargo del profesor Luis Lauro Reyes Rodríguez nos comparte la información que hay una reducción de 8.9 millones de personas en situación de pobreza en el país, de los cuales 1.7 millones dejaron de vivir en pobreza extrema.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza va a la baja. Por ejemplo, la Pensión para los Adultos Mayores se ha incrementado de mil 600 pesos que se entregaban en 2018 a cuatro mil 800 pesos bimestrales, y para el próximo año se incrementará en un 25 por ciento. NOS VEMOS.