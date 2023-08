Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.- Arropado por una auténtica marea verde, compuesta por centenares de militantes del Partido Verde, a cuyas filas pertenece Ricardo Gallardo Cardona, gobernador potosino, Adán Augusto López Hernández se mostró complacido por el respaldo incondicional que recibió de sus anfitriones, y convencido, aseguró que mantener la alianza entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo son la clave para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación.

Con una amplia participación de sus anfitriones, en medio de un ambiente festivo literalmente pintado de verde, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación agradeció el apoyo y pidió a los asistentes, como lo hace él a título personal, respaldar decididamente al gobernador Ricardo Gallardo.

Dijo que el gobernador Ricardo Gallardo “es un hombre honesto, trabajador y comprometido con el bien de San Luis Potosí, y es necesario apoyarlo porque si le va bien a él, le va a ir mejor al pueblo potosino”, enfatizó.

Fue tajante esta tarde al señalar que el ejercicio democrático que representan las Asambleas Informativas ordenadas por Morena, para definir quién será su próximo Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, va más allá de difundir los logros alcanzados en los últimos cinco años de gobierno, porque lo principal, subrayó, “es mantener la unidad y la lealtad para que nuestro movimiento continúe por muchos años más”.

Garantizó que habrá continuidad con cambio y también relevo generacional, pero resaltó que ello se logrará únicamente con unidad y fraternidad no solo entre los delegados

Acompañado por su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, el político tabasqueño advirtió que, “solo con esa fórmula, unidad y fraternidad, y con un trabajo coordinado, caminaremos juntos hacia la consolidación de la Cuarta Transformación, que garantice el mantenimiento y fortalecimiento de los Programas Sociales y las grandes obras de infraestructura que echó a andar el gobierno del presidente López Obrador”.

A su arribo a esta Asamblea Informativa, la número 130 en 50 días de caminar por todo el país, Adán Augusto López Hernández dijo en entrevista, sentirse satisfecho por el trabajo realizado en esta etapa, y se comprometió a redoblar esfuerzos para visitar todos los rincones de México en los 20 días que restan a esta tarea interna, a pesar de ser, dijo, “el que más intensamente ha recorrido el país y el que más encuentros con la ciudadanía ha celebrado, de los seis delegados designados”.

El oriundo de Tabasco explicó a los medios informativos que no hay aun una definición acerca de las casas encuestadoras que servirán de “espejo” a la consulta que llevará a cabo Morena, así como tampoco de las preguntas que se plantearán en dicho ejercicio, aunque resaltó que “no hay dados cargados” en esta etapa de trabajo interno.

Afirmó, por último, que el pueblo tendrá en sus manos el próximo año la posibilidad de reformar a fondo y de manera urgente no sólo el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos magistrados, ahora, lo mismo que un juez federal, “pretenden callar al presidente López Obrador bajo el argumento de que dijo algo que en realidad no dijo, y esto no puede ocurrir más en México”.