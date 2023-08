Muy “gallito” anda el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, mejor conocido por Makito, esto tras que se diera a conocer que podría ser detenido, al negársele el amparo judicial contra la orden de aprehensión por la demanda por la compra de terrenos con recursos no aclarados, esto cuando apenas había cumplido la mayoría de edad.

Ante medios de comunicación el edil muy envalentonado, aseguro que esas demandas le hacen lo que el aire a Juárez ¿Sera? Entonces porque días atrás, cuanto trascendió esta situación pues se desapareció unos días de Reynosa, dícese que se refugió en Mission, para evitar cualquier posibilidad de ser detenido, apareciendo en ese municipio fronterizo hasta que el gobernador realizo una gira por el lugar.

Es más, el chamaco se siente tan seguro de que los reynosenses lo respaldarán para que busque su reelección, por lo que no duda que le pondrán una nueva demanda, como ya lo han hecho cada vez que él hace algún movimiento, como cuando apoyo al gobernador Américo Villarreal, cuando el ex gobernador panista intento tramitar su carta de residencia, pero al no cumplir con los requisitos pues le fue negada, por lo que Carlitos asegura seria el motivo por el que le negaron el amparo.

Y al mero estilo del de los cuernos, aseguro que a él no lo van a doblar, enfatizando que ni vivirá de rodillas ya que no le enseñaron a vivir así, por lo que se defenderá con todo.

En caso de que la Fiscalía intente detenerlo sería de manera ilegal, por lo que los demandaría e iría por ellos a través de denuncias, en las que también incluirían a jueces que han actuado en su contra de manera ilegal, no cabe duda Makito anda envalentonado.

Siguiendo con las demandas, en la sesión del Congreso Local se inició el procedimiento para promover juicios políticos en contra de diputados locales y federales del PAN y del PRI, tras los hechos en los que el jefe de prensa del Congreso, José Inés Figueroa resulto agredido a golpes y amenazas por parte de la diputada local Leticia Sánchez Guillermo, su esposo, así como el diputado y coordinador de la bancada panista Félix Fernando García Aguiar, y en lo que también estuvieron involucrados cuatro diputados federales panistas, cuando de manera violenta buscaron asumir el control del Congreso.

Esto a solicitud de un grupo de más de 53 periodistas y de la diputación permanente del Congreso de Tamaulipas, para que los agresores sean procesados al incurrir en los delitos de ataques a instituciones democráticas, a la forma de gobierno y a los derechos humanos, que son tipificados como causales para la pérdida del fuero y procesamiento por las autoridades competentes.

Debido a que estos hechos no pueden quedar en impunidad y el olvido, agresión contra Inés Figueroa fuera promovida e incitada por el diputado Vicente Verastegui Ostos.

Por cierto, una de las implicadas, la diputada Leticia Sánchez Guillermo, la única en asistir de su grupo parlamentario del PAN a la sesión permanente, en cuanto oyó que se pedía juicio político en su contra, abandono inmediatamente el recinto legislativo a toda prisa, aunque con eso su desafuero se fortalece.

En el caso de los diputados federales Vicente Verastegui, Oscar Almaraz, Gerardo Peña y Marisela López será enviada la solicitud de desafuero al Congreso Federal.