La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, no sólo se cedió ante la actitud déspota e intransigente del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Salomón Jara Cruz, de tener una reunión en “lo oscurito” para no tener la presencia de los periodistas que cubren las actividades del organismo, cuando antes se realizaban en forma pública y abierta a la opinión pública, sino también por dejar sin respuesta y con la cabeza agachada los reclamos de varios mandatarios a las decisiones del consejero general apegadas a las leyes electorales.

Resultó vergonzosa la sumisión de la señora Taddei Zavala por no contestar con argumentos sólidos y apegados a la ley cuando el gobernador Alfonso Durazo Montaño de Sonora le reclamó por las medidas cautelares impuestas al presidente López Obrador con el pretexto de que limita la libertad de expresión, pero se le olvida que los insultos y las mentiras expresadas desde las conferencias mañaneras de Palacio Nacional no son protegidas por la constitución.

De igual forma, la señora Taddei Zavala se dejó mangonear por la gobernadora Layda Sansores Sanromán de Campeche, cuando le reclamó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que fuera inscrita en el Registro Nacional de Violencia de Género por difundir que tenía unas fotografías íntimas de diputadas del PRI durante una emisión de su programa semanal “Martes de Jaguar”.

Incluso, la consejera presidenta del INE se quedó callada cuando el gobernador Jara Cruz de Oaxaca le reclamó que no se haya aprobado la reforma electoral propuesta por López Obrador, cuando el rechazó de esta controvertida iniciativa presidencial se dio en el Congreso de la Unión a pesar de todas las trampas que protagonizaron los legisladores de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde que la señora Taddei Zavala fue nominada para ser la sucesora de Lorenzo Córdoba Vianello en la presidencia del Consejo General del INE se temió que asumiera una actitud “entreguista” por sus antecedentes en Morena, incluso cuando organizó una visita de cortesía para ir con López Obrador a Palacio Nacional se fortaleció la idea de que sería dócil, pero el colmo fue que se haya dejado sobajar cuando tenía los argumentos para contestar conforme a derecho todos y cada uno de los reclamos de los gobernadores morenistas.

¿Qué se puede esperar ante la actitud sumisa de la consejera presidenta del INE?, se preguntarán. Ya hemos visto que no hay autoridad para frenar las constantes violaciones a las leyes electorales, como se pudo comprobar en la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, cuando López Obrador actúo como Jefe de Campaña al comentar que Morena encabeza las preferencias electorales en clara flagrancia por violar las leyes electorales.

Y aunque no la mencionó por su nombre, el político tabasqueño aseguró que no hay ningún fenómeno político que pueda frenar la consolidación de la 4° Transformación en el país, en clara referencia a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien le ha quitado el sueño porque a diario se refiere a ella, ahora en forma simulada a pesar de la prohibición que tiene para no hablar de la legisladora tlaxcalteca y posible candidata presidencial de la oposición en el 2024.

Es por eso que todo hace suponer que en el 2024 tendremos una “elección de estado” ante la evidente sumisión de la consejera presidenta del INE, Taddei Zavala, quien deja dócilmente que se violen las leyes electorales.

En otro tema, recientemente la revista “Ciencia UAT” fue galardonada como una de las 95 publicaciones de mayor impacto entre la comunidad científica, ya que sus artículos, reportajes y editoriales contribuyen a la difusión de los estudios e investigaciones que se realizan en nuestra alma mater.

El reconocimiento fue otorgado por el Journal Citation Reports (JCR) que se ha convertido en la principal herramienta de consulta de la comunidad científica en los últimos 60 años, puesto que presenta datos estadísticos confiables de las actividades científicas e innovaciones tecnológicas desarrolladas en el mundo.

El surgimiento de la revista “Ciencia UAT” fue producto del esfuerzo y visión de la periodista Lucía Calderón Santos y de un reducido grupo de colaboradores que trabajaron en el proyecto en el 2007, a fin de presentarlo al entonces rector José María Leal Gutiérrez.

Desde su primera publicación la revista “Ciencia UAT” se dio a la tarea de difundir los trabajos de investigación que se realizan en las distintas facultades de nuestra alma mater, además contiene datos y estadísticas que pueden ser usadas por los jóvenes universitarios para sus tareas.

Ahora, el rector Guillermo Mendoza Cavazos, consciente de la importancia de difundir las actividades de científicos e investigadores de nuestra universidad, apoyó la publicación de artículos especializados en la revista “Ciencia UAT”.

