Era muy joven, apenas 46 años, pero a esa edad, dejó de existir Lázara Nelly González Aguilar, luego de estar postrada por una enfermedad. Fue diputada federal, Senadora de la República, presidenta municipal de Mainero. Perteneció al PAN.

Las expresiones de pesar llenaron los espacios periodísticos y en redes sociales, por tratarse de una persona de buen trato, con vocación por el servicio social. Accedió a la cámara alta del Congreso de la Unión tras el fallecimiento del senador titular, Alejandro Galván Garza, nativo de Matamoros, quien sufrió un infarto fulminante al tercer mes de su gestión legislativa.

Pero la vida sigue. El sábado andará por Nuevo Laredo el joven Américo Villarreal Santiago y sus detractores le atribuyen andar preparando el camino para la designación del candidato a presidente municipal.

En tanto que ayer por la tarde debió reunirse el grupo de representantes del PAN-PRI-PRD que busca crear una alianza imbatible con la peregrina intención de arrasar con presidencias municipales, diputaciones federales y diputaciones locales en la elección concurrente de 2024.

Los dos primeros partidos son enemigos históricos pero ahora se vieron obligados a hacer a un lado sus diferencias para coaligarse en la intención de parar el avance de locomotora que trae MORENA.

Como se sabe, Andrés Manuel López Obrador y sus proclamas de no mentir, no robar, no traicionar, han entusiasmado a un gran número de mexicanos, al grado de que su joven partido ha tenido un avance impresionante que se refleja en las urnas.

En efecto, en apenas unos cuantos años, MORENA acorraló al PAN, PRI y PRD ganando la mayor parte de las gubernaturas y la Presidencia de la República. Los observadores coinciden en señalarlo como gran favorito en el proceso electoral del próximo año.

Cambiamos de rumbo para comentar el escándalo a cargo de un ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos que llegó al grado de capitán de la Fuerza Aérea de ese país, con su declaración en el Congreso gringo de que existe vida extraterrestre.

Como si se tratara de una película de Steven Spielberg y sus encuentros cercanos de tercer tipo, o de una narración de Pedro Ferriz y el espionaje intergaláctico, el personaje en mención asegura que el gobierno estadounidense ha recuperado objetos voladores no terrestres, inclusive con cuerpos en su interior.

No estamos solos, parece ser la conclusión del fantástico relato del individuo en cuestión.

En otros temas, la empresa encuestadora Rubrum subió a redes sociales su más reciente medición de la percepción de la gente respecto del desempeño de los presidentes municipales de las más importantes ciudades de Tamaulipas.

Son cuatro las preguntas básicas que se hicieron a las personas para conocer su calificación sobre el desempeño de los ediles, su cercanía con el pueblo, la calidad de los servicios públicos así como la percepción sobre la seguridad pública.

Tampico volvió a llevarse los primeros lugares en todos los temas, un mérito que no pueden regatearle al presidente municipal Jesús Nader.

Nuevo Laredo aparece en la posición número 12 en esta evaluación hecha sobre el trabajo de 101 presidentes municipales de México. El que está en el sótano es Chilpancingo, del Estado de Guerrero, a cargo de Norma O. Hernández, de MORENA.

Tampico está de moda a nivel nacional en materia de turismo, gracias a la diversidad de espacios de recreación, diversión, conocimiento y aventura, al decir del propio edil Chucho Nader.

El puerto jaibo amplió desde hace cinco años la oferta turística, pues ahora se ofrecen recorridos en tranvía, servicio del turibús, paseos náuticos en la Lagua del Carpintero y el Canal de la Cortadura.

El centro histórico de Tampico sigue siendo un atractivo de primer orden y a ello se agrega la tradicional riqueza gastronómica del puerto y su red de hoteles de muchas estrellas.

A propósito de Nuevo Laredo, el Consejo de Instituciones fue un conglomerado muy serio e importante del sector productivo, pedagógico, político de la ciudad, pero a últimas fechas se ha devaluado.

Dígalo si no el hecho de que el CINL acaba de incorporar con gran despliegue de publicidad a Francisco Chavira Martínez y a su escuela patito, que ni es doctor ni es maestro.

Que con su pan se lo coman.

