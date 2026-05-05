Durante la conferencia celebrada el lunes 4 de mayo en Palacio Nacional, la flamante Consejera Jurídica, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, fue la única funcionaria de la presidenta, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, que intervino para dar una explicación del estado que guarda la solicitud de extradición del Departamento de Estado norteamericano, en contra del ahora gobernador de Sinaloa con licencia, RUBÉN ROCHA MOYA.

En lo que fue su debut en la conferencia mañanera, como Consejera Jurídica, ALCALDE LUJÁN realizó su exposición a partir de lo que señala el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América, colocando el acento en los artículos 10 y 11 de dicho documento.

Que fue firmado por el presidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, el 4 de mayo de 1978 y aprobado el 20 de diciembre de este año por las y los integrantes de la L Legislatura del Senado de la República, a la que pertenecieron MARTHA CHÁVEZ PADRÓN y MORELOS JAIME CANSECO GONZÁLEZ.

Finalmente, el Tratado de Extradición entre México y USA, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979. El Canje de Instrumentos de Ratificación respectivo, fue en la ciudad de Washington D. C., el veinticuatro de enero de 1980.

“Quisiéramos informar respecto a cómo está el proceso de extradición en el caso Sinaloa, porque se ha venido hablando mucho sobre el tema y vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos, para que no haya información falsa que se difunda”, dijo ALCALDE LUJÁN.

“Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos y lo vamos a ver ahora”, agregó enseguida la Consejera Jurídica ante la mirada de la presidenta SHEINBAUM PARDO.

Para distinguir lo anterior, LUISA MARÍA citó el texto de los artículos 10 y 11, del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de América, en la que el Departamento de Justicia norteamericano, sustenta la petición dirigida a la Cancillería Mexicana, de extraditar a ROCHA MOYA.

“En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no presenta una solicitud formal de extradición; lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir: que existe un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, aclaró la ex dirigente nacional de MORENA.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía. Y la Fiscalía determina que: no existe, al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional, precisamente para que se acredite la urgencia”, puntualizó LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN.

“Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es: en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez”, sostuvo la Consejera Jurídica.

Más allá de lo anterior, durante la sesión de preguntas surgió el nombre del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a propósito de la solicitud de extradición en contra del panista, girada por el Gobierno Mexicano al del presidente DONALD TRUMP, de la cual no se tiene noticia o pareciera que “Estados Unidos no está cooperando con México, ¿no? Protegiendo a panistas claramente”, dijo la reportera NANCY FLORES de “Contralínea.

Vino la respuesta de la presidenta SHEINBAUM PARDO, ignorando el tema

de la extradición de GARCÍA CABEZA DE VACA. No quiso equipararlo con el de RUBÉN ROCHA MOYA. Por algo será.

En otro canal, con el objetivo de apoyar la movilidad de sus estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la dirección de DÁMASO ANAYA ALVARADO, puso en marcha un proyecto piloto de transporte gratuito en la zona conurbada del sur del estado.

El rector de la UAT, informó que esta iniciativa opera en fase de prueba para facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de sus estudiantes que se preparan en las facultades del Centro Universitario Sur.

En ese contexto, explicó que inició la ruta Altamira–Centro Universitario Tampico Madero, la cual responde a la necesidad de acercar más beneficios a la comunidad estudiantil y generar mejores condiciones para que las y los jóvenes puedan acceder de manera más cómoda y segura a sus actividades académicas, deportivas y formativas que ofrece la institución.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Administración, en colaboración con el Centro Universitario Tampico Madero, mediante la operación de un autobús exclusivo para estudiantes de la UAT, quienes podrán acceder al servicio presentando su credencial vigente.

En entrevista, al término de la ceremonia sindical con motivo del Día de las Madres, DÁMASO ANAYA ALVARADO, sostuvo que este esquema opera inicialmente como programa piloto, con el propósito de evaluar la viabilidad del servicio y atender las necesidades reales de movilidad de estudiantes de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, permitiendo construir un modelo de transporte universitario con posibilidades de crecimiento y ampliación hacia otras rutas y horarios.

La ruta contempla un recorrido aproximado de 35.4 kilómetros, con salida diaria a las 8:00 horas desde el centro de Altamira y llegada programada al circuito universitario de la UAT a las 9:00 horas.

El trayecto incluye paradas estratégicas en la Parroquia Santiago Apóstol, frente al Asador Altamira (ITACE), Posco Bus Stop en la zona industrial, Conductam (Divisoria), Fundación Dondé y Walmart Aeropuerto, hasta arribar al Centro Universitario Tampico Madero.

La unidad asignada para este programa piloto cuenta con capacidad para atender aproximadamente a 60 estudiantes por viaje, fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar la conectividad y accesibilidad de la comunidad universitaria en la zona conurbada.

Asimismo, el rector subrayó que la UAT continuará impulsando proyectos con sentido social y de impacto regional, que permitan responder de manera directa a las necesidades de las y los estudiantes, consolidando una universidad cercana, humanista y comprometida con la juventud tamaulipeca.