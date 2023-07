Altamira, Tamps.- En medio de la lluvia que se presentó hoy en esta ciudad, un grupo de no más de 20 extrabajadores de la petroquímica Hules Mexicanos representaron a los 500 integrantes afectados siendo encabezado por Vicente Jiménez Galindo, los cuales marcharon en manifestación pacífica pero con pancartas en mano para ser escuchados y atendidos ante las injusticias que han vivido en un lapso de 35 años cuando dicha empresa fue vendida y despedidos.

La marcha dio comienzo en apuntó de las 8 de la mañana entre Boulevard Allende y Calle Hidalgo, caminado por la calle última en mención y concretarse en el punto de Calle Capitán Pérez esquina Calle Hidalgo frente al Auditorio Juan Macias Castillo, donde el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez ofrecía la audiencia publica que fue posterior a la mañanera No. 94 que ofrece habitualmente cada lunes desde que inició su mandato.



Cabe hacer mención que el grupo de manifestantes encabezado por Jiménez decidió entrar hasta el recinto donde el alcalde atendía las peticiones previamente, pero tomo espacio del tiempo, y escucho al representante de los extrabajadores de la petroquímica Hules Mexicanos.

Fue ahí, cuando Vicente Jiménez Galindo, expresaría: “estará enterado o tal vez no del todo que los trabajadores de Hules Mexicanos, fuimos víctimas y seguimos siguiendo víctimas de una mala decisión de empresarios, sindicato de petroquímicos y el propio gobierno federal”.

Así mismo, reseñó los acontecimientos históricos de la problemática por que han estado pasando, “en 1988, el licenciado Alfredo del Mazo Gonzales quien fungía como secretario -en ese tiempo se llamaba energía, mina e industria paraestatal, tuvo la grandiosa idea de privatizar a la petroquímica Hules Mexicanos junto con otras petroquímicas de la república mexicana, el Gobierno de Miguel De la Madrid, quien en ese tiempo analizó la posibilidad de privatizar a Hules Mexicanos, el Gobierno Federal decidió vender pero con una condición y es la primera condición para proceder a la venta de Hules Mexicanos”.

Y es que para Jiménez dichas manifestaciones a sus derechos pugnados tiene en su la justificación, “que consta, y lo digo textualmente: vendase Hules Mexicanos, y hago comillas y puntos suspensivos, y dice para beneficio de los trabajadores del Gobierno Federal, que se nos den las acciones que nos garantizan un mínimo de 2.5 por ciento del capital social del total de la empresa”, se expresó al mandatario local.

Agrego, el extrabajador de Hules Mexicanos, “esta condición, que es la primera condición para llevar afecto la venta, no se ha cumplido, a 35 años de distancia”.

Pues esta situación por la que atraviesan los afectados en el tiempo refleja un rostro diferente que es muy notorio, ya que Jiménez lo precisa al munícipe, “nosotros como usted puede ver, todos somos adultos mayores, nos acompañan algunas señoras viudas que sobreviven, pero muchas de ellas, ya fallecieron compañeros trabajadores y también nuestras compañeras viudas”.

Ante ello, dice “queremos pedir de la manera más atenta para hablar un poquito más a detalle y exponer la problemática, que nos brinde una audiencia, ya nos había dicho que si el primero de mayo pero ha pasado el tiempo y no habido fecha, a nosotros nos queda claro, somos adultos mayores, podemos entender que la agenda de un gobernante casi siempre está llena, pero a lo que voy es que nosotros no esperaríamos que nos de la audiencia mañana, bueno si se puede porque no, o la semana que entra pero lo que nosotros estamos esperando es que cuando menos se nos diga, cuando nos puede recibir usted y el cabildo”.

No obstante, en el mismo discurso de ponencia a la problemática de frente al pódium en el que se encontraba el alcalde de Altamira, señala Jiménez, “acudimos a usted, al gobierno municipal de Altamira, porque nosotros algunos somos altamirenses, maderenses y otros tampiqueños, y en buena forma somos sus gobernados, por eso que recurrimos a usted, sin mayor afán de molestarlo, ni a su gobierno y menos al pueblo”.

ALCALDE ABIERTO AL DIÁLOGO

En respuesta, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez expresó, “mañana, martes 18 de julio a la una de la tarde en la sala de cabildo, ahí los espero con mucho gusto”.

Agregó, “mi padre Armando Martínez Saucedo, trabajo en Hules Mexicanos, y ahí salió él, con permiso para la presidencia municipal 1975-1977, y si en el 88 empezaba el neoliberalismo, la venta de todo a la iniciativa privada, y ahora nuestro Gobierno de la República Mexicana, nuestro señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado recuperando, pero sobre todo empresas importantes para la soberanía nacional como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las está rescatando de mano de los privados, y eso es una política social y económica, que lamentablemente más de 32 años tuvimos esa etapa de errores en nuestro país y afecto a miles de trabajadores, ahí vemos también a la compañía Mexicana de Aviación, también afectada por interés particulares y privados, que los gobiernos neoliberales atendían a los empresarios y no a los trabajadores, afortunadamente se está rescatando, estas acciones del gobierno, y además también ahora con nuestro gobernador del Estado, (Américo Villareal Anaya), estoy seguro que vamos apoyarlos, vamos a buscar la manera de como siendo nosotros desde la parte municipal, como podemos ayudarles con mucho gusto, lo vemos mañana”.

