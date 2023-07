Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El cuerpo jurídico de la Comisión Operativa Nacional, ya interpuso los recursos por actos anticipados de campaña, tanto de Morena, como de la “alianza opositora” PRI, PAN y PRD, porque además están haciendo un derroche y despilfarro con financiamiento que no se ha dicho tampoco de donde proviene, porque “la ley claramente señala que las precampañas empiezan en la última semana de noviembre, no antes, no después”, así lo manifestó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche Romero.

“Ya interpusimos todos los recursos por parte del cuerpo jurídico, son actos anticipados de campaña a todas luces, PRI, PAN y PRD hizo lo propio, señalaron lo mismo, pero bueno es parte del show, nosotros nos estamos preparando y construyendo que es lo más importante”.

Consideró que en cuanto a la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), “esta yo creo, entre la espada y la pared y muy pasivo”, está llegando a un punto de complicidad, porque está dejando que hagan lo que quieran, en el caso de Morena, de sus corcholatas, dijo Zertuche Romero, andan haciendo actos ilegales, sus 4, 5 candidatos se andan paseando por toda la República, donde van a acabar bien grillados y tronados, eso se los adelanto, advirtió.

En el tema del PAN, PRI, PRD, reiteró el dirigente de MC en Tamaulipas, “primero que nada es un titanic, se han dedicado a perder cada una de las gubernaturas que tenía, ya todo lo entregaron, menos Coahuila porque hicieron una maroma y circo y ya pactaron ahí”.

Subrayó que, “en Movimiento Ciudadano, hay gallos, hay calidad, hay grandes personajes dentro de nuestra organización política, que van a dar la batalla, al día de hoy mencionan tres nombres, Alfaro, Samuel García y Colosio, ya les gustaría a los otros partidos políticos contar con alguno de esos perfiles.”

Dijo que esperará a ver qué pasa cuando lleguen las impugnaciones, “nosotros sí vamos a recurrir a las instancias correspondientes, y hay una segunda instancia que revisa las resoluciones del INE, que es el Tribunal Electoral, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero son acciones de simulación que el INE debe parar”, reiteró el dirigente del partido naranja.