Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- De acuerdo al último registro que tiene el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, “son 40 las demandas interpuestas por ciudadanos en referencia a multas de tránsito y, en la mayoría ha sido a favor del ciudadano… se repara el daño económicamente, no tengo el monto, Tesorería nos pudiera ahondar, pero si nos ha instruido el Tribunal la reparación del daño.”

Comentó que en lo que va de la presente administración municipal, “son varias las denuncias que ha ganado el ciudadano, tan solo de tránsito tengo 40 y el Tribunal de Justicia Administrativa ha fundado la resolución en los casos de porque le ha dado la razón al ciudadano, muchas veces son por falta de fundamento y motivación, otras porque a lo mejor no correspondía el proceso de la asignación de la multa, etc, etc, y en ese sentido el ciudadano ha tenido la razón en los Tribunales”.

Reséndez Silva, recordó que en Victoria fue creado el Tribunal de Justicia Administrativa el cual es autónomo en sus decisiones y es el encargado de dirimir este tipo de controversias que surgen entre los ciudadanos y la autoridad municipal.

“Recordemos que la implementación para la justicia administrativa le corresponde a un Tribunal de Justicia que es autónomo en sus decisiones y que ya cuenta con una reglamentación o legislación correspondiente en la materia”.

Sostuvo que el ciudadano, ha recurrido a este órgano (Tribunal de Justicia Administrativa) “cuando lo multa tránsito, por ejemplo, siente que no corresponde el castigo, si han ganado los ciudadanos, hay muchas multas de tránsito donde el Tribunal Administrativo le ha dado la razón al ciudadano, habido otros casos también en materia de licencia para construcción, donde también se ha litigado y el ciudadano ha tenido la razón y así lo ha dispuesto el Tribunal”.

Obviamente esto lleva a que el Municipio repare el daño económicamente, no tengo el monto en este momento, admitió el funcionario municipal, sin embargo, explicó que “nos ha instruido el Tribunal la reparación del daño al ciudadano, precisamente para regresar lo que correspondía la multa, al considerar que no era legitima o legal, pero hemos atendido las sentencias y somos respetuosos de la autoridad judicial.”