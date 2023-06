Por Josué Escamilla/Reportero

Ciudad Victoria, Tam.- La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, precisó que en la reunión que sostendrán los titulares de las arcas estatales del país, a finales de mes en Jalisco, “tenemos la certeza de la recuperación del recorte presupuestal que hizo la federación a los estados, no tenemos montos aun, pero si la certeza de la retribución de las participaciones”.

Será los días 27 y 28 del presente mes, cuando el Gobierno de Tamaulipas recurrirá al Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) para equilibrar la economía gubernamental.

Lozano Rodríguez, sostuvo que, “tenemos la certeza de un porcentaje alto, que no lo tenemos insisto, me gustaría ser hincapié, es una caída nacional y no meramente del estado de Tamaulipas, porque vi algunos medios que únicamente era Tamaulipas, decían que si el presidente nos quería o no, no hay que confundirnos, son caídas de ajustes normales, federales, entonces fue grande, sí, pero también la recuperación, estamos pensando será en un gran porcentaje”.

Advirtió que Tamaulipas logrará recuperar, a lo mucho, 800 millones de pesos a través del FEIF, arrastrando así un déficit de 600 millones de lo programado durante el periodo de enero a abril de este año, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“A fin de mes vamos a tener una reunión en Jalisco de toda la comisión fiscal del país, nos toca estar allá y es una reunión muy esperada, porque esperamos que nos puedan autorizar la bolsa de resguardo que se tiene cuando hay este tipo de disminuciones en las participaciones para poder regular y poder equilibrar las economías”, relató la encargada de las finanzas en el gobierno de Américo Villarreal Anaya.