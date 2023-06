Ante la ola de calor que afecta a gran parte del país y que ha provocado sensación térmica de hasta 55°C en algunas regiones, se informó que se debe acudir a un médico ante los síntomas que pudieran reflejar que estamos ante agotamiento o golpe de calor.

Síntomas de alerta:

* Dolor de cabeza

* Nauseas

* Vómito

* Irritabilidad en adultos y bebés

* Sudoración excesiva

* Llanto incontrolable

Señalaron que entre los más vulnerables están los bebés y los menores de 5 años. Se recomendó no dejar de amamantar a los bebés porque eso los mantiene hidratados.

Tips para mantenerse hidratados:

* Tomar 2 litros de agua o más.

* No tomar cerveza

* No tomar bebidas azucaradas ni refrescos porque deshidratan

* No consumir alimentos calientes, ni grasosas, ni demasiado condimentadas.

* Si hace ejercicio, bajar el ritmo y hacerlo por la tarde para evitar la mayor intensidad del sol.

* Comer muchas grutas y verduras.

* Consumir carnes blancas, pollo o pescado.

* Evitar cerdo o res.

* Evitar frituras.

Si trabaja a la intemperie:

* Usar ropa de manga larga de color blanco.

* Usar sombreo o gorra.

* Tomar descansos.

* Tomar suficiente agua y suero vida oral.

Se alertó que el golpe de calor puede durar unas 6 horas y si no se atiende a tiempo puede ser mortal.