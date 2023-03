Al recibir la comparecencia del Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, las Diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas del Congreso del Estado, reiteraron ser aliados y estar a la altura de las circunstancias para enfrentar los desafíos que como en cada sexenio se presentan en la esfera gubernamental, siempre desde el ámbito de sus competencias.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, señaló que en el Grupo Parlamentario de MORENA, no tienen la menor duda de que están poniendo su mayor esfuerzo para dejar atrás los años de dispendio y derroche del anterior Gobierno y consolidar una administración con miras a una verdadera transformación.

Resaltó las acciones que a la fecha emprendió esta dependencia estatal en conjunto con el Gobierno que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, para que ningún trabajador perciba menos del salario mínimo, lo cual benefició a más de 3 mil 500 servidoras y servidores públicos, entre otros importantes cambios como el Sistema de Información Geoestadística, el robot inteligente AVi-T, la simplificación de trámites y servicios, por mencionar algunos.

“Tenga presente Secretario que en este Congreso tienen un firme aliado, que al igual que usted busca transformar a Tamaulipas”, manifestó Salazar Mojica, al reconocer el esfuerzo del Gobernador Américo Villareal Anaya y del titular de la Secretaría de Administración, para transformar a Tamaulipas.

A nombre de la bancada de MORENA, mencionó que se observan importantes cambios en esta dependencia estatal que posicionarán a Tamaulipas en un estado vanguardista, con el sentido humano que requiere la entidad.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, alzó la voz para que en Tamaulipas no se repita la historia, “De un gobernante que barrió, pero no con la corrupción, barrió con el presupuesto del pueblo, la historia de un gobernante que acabó, pero no con las tranzas, acabó con los recursos de todas y todos; la historia de un gobernante que junto a un sequito de hampones se llevaron el dinero a sus ranchos, a propiedades en el extranjero, a cuentas en paraísos fiscales”, puntualizó.

El Diputado del PAN, Félix Fernando García Aguiar expresó que cada gobierno y cada sexenio tienen sus propios desafíos, “No tenga duda, Secretario que este Congreso, estará a la altura de las circunstancias.

Al fijar su posicionamiento, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Edgar Melhem Salinas, refrendó al Secretario Jesús Lavín, que cuenta con su bancada para poder ayudar a legislar lo que sea necesario y facilitar el trabajo administrativo en bien de los ciudadanos Tamaulipecos.