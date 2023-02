Lucia Aimé Castillo Pastor, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, nos recordó que Vicente Guerrero, es el General traicionado, en el 192 aniversario luctuoso. Para los liberales, Guerrero es el símbolo de la fortaleza, la decisión y el empeño con la cual se defiende a la patria. Por algo, su expresión de “Mi patria es primero” está inscrita en la Cámara de Senadores y en la los Diputados Federales. Y también deben estar en nuestro recinto Legislativo.

Les confieso que me dio, gusto, harto gusto, que este 14 de febrero se realizará la ceremonia cívica conmemorativa del aniversario luctuoso del Gral. Vicente Guerrero. Los vientos del cambio, con el pretexto de la pandemia, hagan de cuenta que se olvidaron de su responsabilidad cívica… y durante dos años los liberales de la logia Gral. Vicente Guerrero No. 84, la hicieron, no dejaron pasar la ocasión para manifestar su responsabilidad social y cívica.

FIESTA CIVICA.

Excelente fiesta la ceremonia cívica. Dio inicio en punto de las 9 am y como se acostumbra, se hicieron honores a la bandera y se cantó el Himno a Tamaulipas; dos jóvenes estudiantes de secundaria dieron las efemérides y correspondió al Venerable Maestro de la Logia Gral. Vicente Guerrero No. 84, Dr. Francisco Andrés Silva Luna reseñar la biografía del General traicionado pero ferviente defensor de la patria y apunto:

“Guerrero Saldaña tuvo sus orígenes en una familia campesina y pobre, desempeñándose él como arriero y agricultor, hasta que el Movimiento de Independencia llamó su atención, vislumbrando la posibilidad de luchar por un mundo mejor, más justo y libre del clasismo, del racismo y de la esclavitud impuesto por la Nueva España”. Y nos recordó su pasión por la patria: “Señores, éste es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la Patria es primero”.

EL PAPEL DE LA EDUCACION.

Por su parte Lucia Aimé, nos recuerda que “El movimiento insurgente defendía la eliminación de las distinciones entre grupos sociales y en luchar contra la desigualdad económica y el poder monárquico» y, también nos hace notar, de acuerdo a la Ley General de Educación, queda muy claro el propósito educativo: “…la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Su conclusión es contundente, indiscutible y es un reclamo para todos, para los gobiernos, las instituciones públicas, las organizaciones educativas y sociales: “Pareciera que nada o muy poco ha cambiado”.

SIEMPRE TRAICIONADO.

Castillo Pastor, es la responsable educativa de la 4T en Tamaulipas, y al hablar del General traicionado, hace notar que logro “en el poco tiempo de su gestión, la consolidación de la soberanía nacional como una forma de gobierno federal y representativa, la concertación de tratados comerciales y la promulgación del decreto formal de la abolición de la esclavitud el 15 de septiembre de 1829”

Recordar los logros de Vicente Guerrero es, quiérase o no, un fuerte reclamo para México, para sus múltiples generaciones, pero sobre todo para quienes han sido sus líderes, sus Presidentes y los representantes populares. Faltan 8 años para que se cumplan 200 años de la traición a Guerrero, y hagan de cuenta, que desde entonces una y otra vez ha sido traicionado:

¿Qué ha pasado con nuestra soberanía? ¿Cómo se ha distorsionado nuestra forma de gobierno? La esclavitud de ahora, de hoy, se da con la forma de vida, con el creciente nivel de pobreza y de pobreza extrema; se traiciona a la patria cuando se hipotecan nuestras riquezas naturales, cuando se firman tratados comerciales que nos aniquilan, cuando la corrupción y la impunidad florecen concentrando la riqueza en unos cuantos y dando vida a más pobres.