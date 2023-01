Una joven llamada Maria José, de Panamá, compartió el 18 de enero en su cuenta de TikTok un video en el que se ve cómo se negó a darle un beso a su esposo cuando ambos estaban frente al juez que los acababa de casar por el civil.

“Te da pena besarlo en tu boda civil porque está tu papá y su mamá”, escribió la mujer en el video en el que se aprecia el momento en el que su pareja la toma por la cara para darle un beso, pero ella se quita y riendo menciona: “¡no!”, y luego explica: “es qué está mi papá”.

En el video también se oye que una mujer, su suegra, le grita: “¡no lo puedo creer, María!”. Entonces la recién casada le dijo a su padre que se tapara los ojos y rápidamente puso sus labios junto a los de su esposo. Sin embargo, el juez se burló de la situación y les dijo: “eso no es un beso, dense un beso de esposos”

El video generó varios comentarios cómo: “no la culpo, porque claramente puedo ser yo”, “ni siquiera dejo que me abrace de manera muy amorosa delante de mi papá”, “qué hermoso amor y respeto le tienes a tu papá, es una gran bendición tenerlo contigo”, “muy bien por ti, que bonito respeto a tu papá. Para todo hay tiempo”.

Sin embargo, una persona les comentó: “veo en los comentarios que muchos actuarían así; y yo, en lugar de él, querría firmar el divorcio por ello”. Así que la mujer publicó otro video en el que aparece al lado de su pareja en el que hablaron de lo ocurrido.

“Efectivamente no le di el beso para la boda civil porque fue súper inesperado, yo pensé que él me iba a abrazar, y de repente va a la boca y yo, literalmente, escuché la voz de tu mamá y recordé que estaba mi papá, y no. Pero sí, me encantaría habérselo dado, pero me dio mucha pena, no puedo”, explicó María.

Luego su pareja mencionó: “evidentemente en la vida no siempre va a ser el tema de los ideales, porque eso evidenciaría las razones por las que te estas casando.