Llego a su fin la Súper Fiscalía heredada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, con la que pretendió cubrirse las espaldas, gracias al apoyo incondicional y hasta servicial de los diputados azules, pero como ahora los tiempos son otros y el control del cabecismo está siendo reducido a cenizas, por lo que las aguas están volviendo poco a poco a su cauce, es por ello que los morenistas lograron tumbar las atribuciones entregadas por el ahora ex gobernador.

Pero como ahora el miedo que le tenían legisladoras azules al mandatario vacuno, pues se resistían a ir en contra de las ordenes de este, acatando sin chistar todo clase de disparates y violaciones a la ley, pero ahora que el ya no está, pues algunas han manifestado su apoyo a las iniciativas de los morenistas, como ocurrió en esta ocasión, ya que aun con el intento que hicieron los diputados panistas, por boicotear la sesión, en la que se abordaría este punto, al ausentarse al igual que los diputados priistas, pues con lo que no contaron los azules fue que la legisladora Linda Mireya pues tomara la decisión de asistir, así que junto con el voto del diputado Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, se registraron los 19 votos para que se desarrollara la sesión extraordinaria, en la que se aprobó a la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por lo que en un máximo de 60 días naturales el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, deberán regresar al mando de la Secretaria de Seguridad Publica, aunado a que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica pasará de la Fiscalía Anticorrupción a la Secretaría de Finanzas.

Pero como a los azules les gusta la traición, pero no que los traicionen, estarán buscando castigar a la traidora de Linda Mireya por haberles echado abajo la Súper Fiscalía, desobedeciendo con ello las ordenes de Cabeza de Vaca, por lo que ya iniciaron con un procedimiento contra la panista ahora aliada de los morenistas, pero pronto lo harán también contra Sandra Luz García y Nora González por apoyar a Morena, para tumbar las reformas a la Ley de Aguas que impedía que cambios en las gerencias de las Comapas y la JAD, a menos que fueran aprobadas por dos terceras partes de la legislatura.

Lo curioso del caso es que el Cachorro Cantú, líder estatal del PAN anda recordándoles a los diputados azules que se deben a su partido, por lo que deben apoyar a su grupo parlamentario y los acuerdos que se tomen, aunque el líder panista sufre amnesia a conveniencia, porque ya se le olvido como “convencieron” a diputadas morenistas, para que traicionaran a su partido, para lograr la mayoría en el congreso, para aprobar las absurdas leyes impulsadas por el gobernador. ahora prófugo de la justicia, por lo que ahora están recibiendo una cucharada de su propio chocolate, corriendo además el riesgo de que la matamorense decida ser diputada independiente y dejar su bancada para sumarse en las votaciones a donde le demuestren más querencia y menos reproches.

Finalmente se definió el abanderado de Morena a la senaduría por Tamaulipas, y pues no fue ni Mario López y ni Erasmo González, los dos más fuertes contendientes, y por los que muchos apostaban que cualquiera de estos se estarían llevando la candidatura, pero para sorpresa de algunos pues el bueno fue el cuñado incomodo del ex gobernador, José Ramón Gómez Leal.

Pues bien, esta situación no fue muy bien vista, no solo por morenos sino por tamaulipecos, que ven en el llamado JR la mano truculenta del ex mandatario vacuno, al grado que ya han externado su negativa para apoyar su candidatura, lo que vendrían a beneficiar a un tercero, que podría ser al abanderado del Partido Verde Ecologista, aunado a que JR en el tema de procesos electorales pues no es garantía de triunfo al tener ya varias derrotas en su haber.

Dos días antes de la fecha establecida para elegir al candidato, que comenzaron a correr las versiones sobre la postulación de JR, para alegría de unos y tristeza de otros pues porque simplemente no era su “gallo”, quedando confirmado al ser ganador de las encuestas, pero ser popular ¿será suficiente?

Al igual que paso con el candidato del PAN a la gubernatura, al que la sombra del gobernador vacuno le peso tanto que termino cayendo ante Américo Villarreal, y en el caso de JR pues a final de cuentas la familia es la familia, y Cabeza pues no dejara de ser su cuñado y el padre de sus sobrinas, lo que su familia seria su punto débil.

Aunado a esto, en cuanto se dio a conocer la candidatura del empresario reynosense, pues comenzaron a salir algunos pecadillos cometidos por el ex panista, en el que no le deja muy bien parado ante los morenistas, sobre todo al suponerse de estar detrás de algunas campañas negras contra el partido guinda.

Lo malo para Morena es que de tener más que segura ese curul, pues ahora el panorama se complica ante el rechazo que se ha manifestado por su candidatura, ya que acérrimos seguidores de AMLO pues han dicho que si Mario Delgado sabe contar, pues que no cuenten con su voto en esta ocasión.

Por cierto, concluida la designación del candidato de Morena, por el cual solicitara licencia el alcalde Mario López retomo sus actividades este jueves, para malestar de sus detractores que buscaron por todos los medios (grilla) evitar que este regresara a la presidencia, pero lastima Margarito, por lo que se pudo apreciar algunas caras largas, tras de confirmarse la noticia. Mario López regresa a continuar trabajando por el desarrollo de esta ciudad fronteriza, como así lo confirmo al ser abordado por los medios a su llegada a palacio municipal.

Pero si esto no fuera suficiente, legisladores de Morena hacen un llamado a aquellos que buscaron evitar el regreso de Mario López, pues que este fue electo por el voto popular por lo que solo el Congreso es el único facultado para pedir la salida de un alcalde, siempre y cuando haya incurrido en algún delito que afecte a la población, por lo que la terna que inicialmente se envió ante la solicitud de licencia del edil, pues quedara descartada, en cuanto el cabildo envié el oficio solicitando esto.

En tanto, horas después de darse a conocer la candidatura morenista, el PAN hizo lo propio y anuncio con bombo y platico la designación de la ex diputada Imelda Sanmiguel como su candidata, quien llevara como fórmula a la maestra Magdalena Pedraza resulto con sangre azul, por lo que no se estaría cumpliendo con los priistas a los que supuestamente les estarían cediendo este espacio.