Vaya que las cosas no van bien en el vecino municipio de Reynosa, donde tanto ciudadanos, empresarios y comerciantes están que truenan contra el mozalbete, que el alcalde Carlos Makito Peña Ortiz tiene como jefe de tránsito, y es que el prófugo del kindergarten Mario Soria salió más avorasado que otros de más edad que se han desempeñado en el cargo, en pasadas administraciones, ya que con el operativo grúa se ha convertido en el terror de los automovilistas, pero la queja generalizada no es porque se aplique la ley bajo la cero tolerancia, sino que no se aplica parejo, ya que mientras con los más indefensos Soria es implacable, con otros de hace como que la virgen le habla, cosa que ha causado una gran indignación ciudadana.

Pero además el gobierno de Makito está enfocando su mirada hacia los transportistas, a los que busca bajar del macho aplicándoles un cobro por transitar por la ciudad, como se propuso en la Ley de Ingresos 2023, cosa que los dueños de estas unidades pues consideran más que injusto, por lo que se armaron de valor para organizarse, y este lunes realizar una manifestación en contra de lo que consideran abusos y excesos del titular de Transito y del alcalde Makito, misma que se programó para las 9 de la mañana, partiendo de la empresa Shulemberg ubicada en la carretera a Monterrey.

Dicha manifestación tiene dos puntos como demanda, una de ellas es la remoción de Mario Soria como Director de Tránsito Municipal, por abuso de autoridad, y el segundo punto es su negativa para aceptar el cobro para circular en Reynosa.

Previamente los transportistas habían acordaron algunos puntos para que haya una buena organización, y lograr el impacto esperado, además de que cause la menor afectación posible a la población, por lo que se respetan las zonas escolares y hospitales, y siempre a la expectativa de cualquier contingencia que se pudiera presentar durante la manifestación.

Mientras que debido a las condiciones en las que dejo el ex gobernador Francisco N a las arcas del estado, es que el actual mandatario Américo Villarreal Anaya solicitara un crédito a corto plazo, crédito que se contempla sea pagado con recursos del Presupuesto de Egresos en el Ejercicio Fiscal del 2023.

Con esta medida se podrá solventar los salarios y aguinaldos de los burócratas estatales, luego de que recibieran el gobierno del estado con solo 7 millones de pesos, que dirían las malas lenguas, que fue porque no los vieron los cabecistas.

El mismo gobierno federal, conociendo la situación económica por la que atraviesa el gobierno de Américo Villarreal, es que les están brindando el apoyo para que no se trastoque el funcionamiento de las diversas dependencias, en lo que llegan los recursos del 2023.

Cambiando de tema, cuentas las malas lenguas que al no salir las cosas como lo esperaba, tanto la dirigencia del PAN, dígase Luis Cachorro Cantú y el ex gobernador vacuno, para la candidatura a la senaduría por Tamaulipas, al determinar el INE que sea una mujer la candidata por la alianza conformada por el PRI-PAN-PRD.

Pues ante este nuevo escenario es que el ex gobernador vacuno estaría moviendo los hilos, a través de su marioneta el diputado Luis Cachorro Cantú, para que sea la ex dirigente priista Yalheel Abdala su candidata, esto ante la obediencia ciega que mostró al ex mandatario, que ni los mismos panistas lo han hecho, pero esta mujercita carga en sus espaldas fracasos electorales, poca credibilidad, desprestigio entre otras linduras.

Con lo que estarían dejando nuevamente fuera de la jugada al priista Ramiro Ramos, y al ex alcalde Enrique Cárdenas del Avellano, que podrían hacer un mejor papel en el proceso electoral extraordinario, luego la mala imagen que se está cargando la ex dirigente priista, ya que dejo con muy malos números al Partido Revolucionario Institucional, para después vestir los colores azules con singular alegría, defendiendo con una fiereza nunca antes vista al mandatario vacuno, que ni cuando visto la camiseta tricolor lo hizo para pelear por ese partido.

Claro que esta posibilidad no es bien vista por los verdaderos panistas, que ven como el ex mandatario y el monigote que tienen como líder terminan de pisotear al PAN, al ignorar los reclamos de quienes ven el riesgo que correrán de postular a esta mujercita.