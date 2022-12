Subestimaron en todos los sentidos al profesor ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO en la elección de la Sección 30 de Maestros en la entidad sobre todo, el abanderado de la planilla naranja ABELARDO IBARRA VILLANUEVA quien desde un principio adelanto vísperas respecto a su triunfo creyendo que par de fotos filtradas donde aparece con el Gobernador del Estado lo posesionaria y por ende obtendria la victoria.

Ninguno de los rivales políticos de ARNULFO tomó en cuenta varias cosas entre ellas, que el oriundo de Villagran, Tamaulipas había participado en una elección a senador por el desaparecido partido el PANAL donde obtuvo la friolera de 125 mil votos, tampoco consideraron que abanderó la dirigencia seccional por cuatro años suficientes para hacerse de muchos pero mucho adeptos más.

Cabe precisar aquel triunfo ganado hace más de una década lo obtuvo yendo incluso, en contra de la toda poderosa en aquellos años maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, es decir ARNULFO ganó a pulso y con la venía de todo el magisterio tamaulipeco como ahora nuevamente la dirigencia sindical, todo ello ocurre sin contar que tiene más de 55 años en la actividad magisterial-sindical.

Todo estos detalles fueron ignorados por sus contrincantes políticos pero no por la la base magisterial quien finalmente le dio su voto y confianza y así obtener el absoluto triunfo en la mayoría de las casillas instaladas para este fin.

En pocas palabras el capital político-magisterial obtenido a lo largo de su abultada carrera dentro del magisterio, fue suficiente para derrotar a sus “compañeros” profesores.

Dentro del nuevo esquema electoral los maestros en la entidad eligieron a quien será su nuevo dirigente donde no se observaron hasta el momento quejas o denuncias ante las instancias legales.

Cabe precisar que mucho más de la mitad de los profesores de un universo de 65 mil salieron a votar el día de la elección siendo según nos informan, la votación más alta de todas las ocurridas en los distintos cambios seccionales del país.

Luego de esto la planilla que quedó en segundo lugar en este caso la naranja, tendrá la oportunidad de acuerdo a las negociaciones ya asentadas colocar a ocho integrantes en la nueva estructura sindical siendo estos propuestos por el perdedor.

La toma de protesta está pactada para celebrarse mañana martes venidero, seguramente en las instalaciones del SARTET, así las cosas.

En otras cosas algo está pasando en la super mini bancada del PRI en el Congreso del Estado pues había tratos que sus diputados valerian por los intereses de MORENA sin embargo sucede que no están “trabajando” con ellos como se había pactado.

De lo anterior se culpa a la diputada ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS, sus razones deberá tener sin duda, una de ellas nos aseguran es que aún está atendiendo las instrucciones del ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que como bien se sabe, anda huyendo de la justicia federal y escondiéndose en alguna sitio para no ser capturado y llevado a la cárcel.

Por cierto hablando del prófugo se sabe que hasta el momento sus “aliados” entre ellos el ex secretario general de gobierno GERARDO PEÑA FLORES y el ex candidato a la gubernatura estatal CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” nomas no le hacen caso en el tema de ser uno de ellos el candidato a la senaduría vacante.

En ese sentido trasciende que ninguno de los mencionados quiere entrarle al juego en la búsqueda de la curul.

Lo anterior provoca que no le queda más remedio al aun dirigente del PAN estatal LUIS RENE CANTU GALVAN que entrar al quite y de paso atender la instrucción y dejar contento al huido de la justicia federal, al tiempo.

En otro punto atendiendo las instrucciones del alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ, el Gerente de la COMAPA ELISEO GARCÍA LEAL realiza acciones que benefician el abastecimiento del vital líquido en la capital del estado.

Todo debido a la escasez de lluvias que ha propiciado la disminución considerable de los niveles de agua en la Presa “Vicente Guerrero” y que obligó al desazolve del canal de llamada que alimenta a la obra ubicada en dicha presa.

Cabe señalar que la referida obra se encuentra en proceso de licitación por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En otras cosas el rector de la UAT GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS entregó chamarras conmemorativas el equipo de fútbol americano “Cuernos Largos” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Norberto Treviño” por obtener el campeonato de la Liga Universitaria en su edición 2022.

Al felicitar al equipo y cuerpo técnico, el rector MENDOZA CAVAZOS mencionó que para la universidad es importante la formación integral que reciben los estudiantes y que por lo mismo se impulsa a gran escala toda la actividad deportiva de manera absoluta.

