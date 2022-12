Hace días, un buen amigo, me pregunto tipo recomendación: ¿Por qué no escribe de su experiencia, de antes y después, por decir en la política, en la universidad, en la familia, en el barrio o las fiestas familiares, de tantas cosas que puede escribir. Y efectivamente, la vida, me ha permitido tener experiencias de todo tipo, cuyo recuerdo genera emociones encontradas.

Soy de la generación que rebasa el medio siglo, en pocas palabras, ya viví en dos; y las épocas se han identificado por características o condiciones específicas: viví la época del dominio de un solo partido; la época universitaria del porrismo; viví un cambio tecnológico extraordinario y no se diga en cuestión de valores familiares o personales.

VALORES FAMILIARES.

Un día en una clase un alumno me hizo una pregunta quisquillosa: ¿me puedo cambiar los apellidos, no quiero llevar el de mi papa? La pregunta salió a relucir porque explique que antes, en el siglo pasado, a los hijos fuera de matrimonio en el acta se les ponía: “hijo natural” y, en algunos casos, hasta “ilegitimo”, hoy los derechos han cambiado de manera extraordinaria. Imposible que hoy, se consignen esos adjetivos.

Una vez, un conductor pregunto a una artista: ¿Cuántas veces te has casado? Y respondió: ¿con papeles o sin papeles? Y hoy muchas parejas ya no se casan ni por la iglesia ni por el civil; es normal, por decir, que el novio se queda a dormir en casa de su novia… y, por otra parte, ya en toda la república, está legislado para que haya matrimonios igualitarios. Antes estaba prohibido el aborto; ahora, en ciertos casos, ya está autorizado.

DESARROLLO TECNOLOGICO.

En el campo del periodismo el desarrollo tecnológico la transformación ha sido impresionante: antes el reportero usaba lápiz y libreta, y el especializado la grabadora; cada periódico tenía una sala de redacción, a donde llegaban los reporteros a escribir sus notas; ahora, ya ni van al periódico, del lugar donde estén hacen hasta trasmisiones en directo, porque casi todos los periódicos ya son digitales… el tiempo de la construcción de la noticia se ha acortado en forma impresionante.

Tan simple, en la década de los 80´s escribía mi comentario periodístico en una máquina de escribir, si me equivocaba, tachaba o tenía que iniciar de nuevo, romper la hoja. Luego tardaba una hora para entregarla en redacción; luego, se enviaba por fax y el siguiente paso fue el correo electrónico. Hoy, más de un periodista escribe en el celular, o la Tablet, y por mensajería envía su texto.

APRENDIZAJE UNIVERSITARIO.

El aprendizaje es solo una, pero puede varias su forma. Yo aprendí, por ejemplo, con algunos buenos dictadores: dictaban los apuntes, porque no había, en Victoria, librerías especializadas, era difícil conseguir libros. En mi caso, ya como profesor agarre la rutina de ir, mínimo, una vez a México a comprar libros y apuntes para mis clases. Hoy, los libros se pueden conseguir en línea o en forma electrónica. No hay, pues, pretexto para no estudiar.

La tecnología para enseñar también cambio: El gis y el borrador se cambió, primero por los acetatos y proyectores; luego, por la computadora y los pizarrones inteligentes, las presentaciones en Power point o en programas más especializados, las plataformas que son parte de la red. Y lo último: las clases virtuales, que primero fueron en el aula, ahora con la pandemia, en la casa… hasta a nivel elemental, no solo en la universidad.

INTERNET Y REDES SOCIALES.

A mi generación el internet y las redes sociales nos cambió la vida. Recuerdo cuando en la universidad empezó el internet: buen número de maestros le tuvieron pavor; casi obligados o por necesidad nos fuimos adaptando. Recuerdo como, una maestra un día dijo: hasta parece cosa del diablo. En el ambiente de las redes sociales los niños y jóvenes se mueven un pez en el agua; en tanto que nosotros ya nos adaptamos, no podemos vivir sin ellas.