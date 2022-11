A partir del 2024 los 30 municipios dominados por el PAN en Tamaulipas, tendrán un solo regidor. Victoria se queda con tres, y cinco Matamoros, Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo ¿qué le parece?.

Con ello el erario, que es lo mismo que los causantes, usted y yo, tendremos un ahorro millonario. Panzas aventureras dejarán de percibir sueldos de “primer mundo”.

No es un sueño. Es una realidad que avanza, a pasos lentos pero camina en la cámara de diputados como reforma política de la 4T para terminar con el dispendio millonario que hacen los organismos electorales y partidos.

Con el voto de una parte de la bancada priísta, la reforma debe darse este mismo año, que ordena la adecuación de las Leyes estatales para entrar en vigor en el proceso del 24´.

Dice la iniciativa de López Obrador que los municipios con una población de hasta un millón 10 mil habitantes tendrán siete regidores, en cuya situación no se encuentra ninguna región de Tamaulipas.

Extraordinario que la 4T, antes de terminar con su primer sexenio federal, acabe con los derroches que generan un “alto costo de la democracia mexicana”, la más cara del mundo.

Se nos hace que, ahora sí, desaparecerán el Instituto Electoral (IETAM) y el Tribunal Electoral de Tamaulipas; adelgazarán las legislaturas locales y los integrantes de cabildos. Chuparán faros los plurinominales.

Por cuanto a los diputados, la iniciativa dice que a esta región de la Costa del Seno Mexicano le quitarán ¡16 escaños!. Reducirán de 36 a 20.

Es insultante por ejemplo que, una entidad que vive en la pobreza, como Guerrero, mantenga 46 diputados locales que ganan más que los de Tamaulipas. El proyecto es quitarle 26.

¿Quién no está de acuerdo con eso? Posiblemente los parásitos dueños de las siglas partidistas, que tienen años de no trabajar o no lo han hecho nunca en su vida.

Los tiempos se fueron “colgando”, pero el proyecto inicial daba como fecha máxima para sacar la reforma el último de septiembre, que ya se cumplió.

Para el 23 de febrero debería estarse votando la designación de los consejeros del nuevo organismo nacional electoral y los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación.

El proyecto suena bien. Por eso no lo aprueba la burocracia tradicional partidista, que ve cómo se le escapan formas de rasguñar más lana.

Comisiones de la Cámara Federal comenzaron a analizar las más de 50 iniciativas que tienen sobre la reforma. Tardarán pero al final lo que importa es contar con las dos terceras partes de votos, como al parecer ya los alcanzan.

No es necesario preguntar que, una vez que lo federal entre en vigor, de inmediato la 4T en Tamaulipas legislará la congruencia para sacar a los plurinominales del Congreso Local y regidores minoritarios.

Así, Américo y su gente no tendrán que batallar para expulsar a la cabecista Blanca Eladia Hernández Rojas, presidenta del TRIELTAM, que el 13 de noviembre del 2018 fue nombrada por el Senado –por imposición del panista Francisco Javier García- para cobrar hasta el 2025. Suave ¿no?.

También se irá Don Edgar Danés Rojas, confirmado para el mismo periodo, no obstante que simpatiza con el nuevo gobierno.

Ya no se necesitarán ni tres ni cinco magistrados, la reducción que pidió el panismo, que para ¡ahorrar recurso!. Todos se van a sus casas.

No habrá diputados de mayoría o minoría. Serán plurinominales y deberán sudar las camiseta para alcanzar los votos del triunfo. Nada que de gorra.

Una lista estatal definirá los escaños en el Congreso, pero con votos y no “becas”.

Desaparecidos los órganos electorales locales, el nuevo organismo, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, se encargará de los comicios municipales y estatales, diputados y gobernador. Una sola legislación regirá en todo el país.

En lo federal, a Tamaulipas no el irá tan mal. De nueve diputaciones se quedará con ocho que representan el 2.6 por ciento de la población nacional. De por sí, la quita ya estaba aprobada en la redistritación para el 24´.

Por aquello de que el senador Ismael García, “nanito” de aquel que les platiqué, pensaba en la reelección, hay que decirle que se acabó la chiche. Se reducen las 200 pluris de diputados y 32 de senadores.

De todas maneras va estar cañón que los panistas ganen de aquí pal´real, después del muladar en que dejaron convertido a Tamaulipas. Estarán varios sexenios en la banca.

Quitar el subsidio a los partidos es la otra corona del proyecto pejista que se verá reflejado en Tamaulipas. Los líderes vividores tendrán que entrarle a la talacha para sacar la papa, o pasar la charola entre sus militantes, tal y como lo hacían hace lustros.

En cuanto el decreto se publique en el DOF, con seguridad Américo y la bancada de Morena en el Congreso local se sumarán para desterrar estas prácticas que sangran al presupuesto estatal.

Como dice el dicho, “yo no soy Inés pero por ahí es”. Con la mayoría calificada morenista y aliados en el Congreso de la Unión, el asunto pasará por sobre aquellos que se niegan a dejar la ubre y dar paso a la austeridad eliminando duplicidades.

Aparte, en lo personal, el que esto escribe agradece las felicitaciones con motivo de haber llegado a los primeros 68 añitos (uno de noviembre) de los 120 que espero vivir. Saludos.