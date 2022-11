Llegó Noviembre. Entre los temas pendientes de la agenda política se encuentran la situación legal del ex gobernador Cabeza de Vaca, la liberación del ex gobernador Eugenio Hernández Flores y la publicación de la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia de la Sección 30 del sindicato de trabajadores de la Educación.

En lo referente a Cabeza de Vaca está de verse el alcance de la justicia mexicana. ¿Cuál es su situación legal? Hace cosa de dos años hubo una sesión en la Cámara federal de diputados donde se resolvió su desafuero, asunto que no progresó, y eso lo tenían que conocer en Palacio Nacional sencillamente porque fue «blindado» por el Congreso de Tamaulipas donde el referido ex gobernador tenia el control. Fue un asunto de show y puede decirse que Cabeza de Vaca salió fortalecido.

Ahora, el primero de septiembre el ex gobernador ni siquiera se apersonó en la ceremonia de cambio de poderes, argumentando él, después que no había sido invitado.

Lo único cierto es que el nuevo gobierno de Américo Villarreal ha encontrado una serie de irregularidades, desviaciones económicas y abusos de poder que evidencian un mal gobierno. Ya se han emitido algunas ordenes de aprehensión contra, por ejemplo, algunos vendedores de seguros de vida, pero hasta el momento no se la han fincado responsabilidades—hasta donde sabemos– a ningún ex funcionario, no tampoco se sabe en el tema de la Secretaria de Educación si se van a retirar por lo menos cinco plazas laborales que se auto-recetaron varios funcionarios de la Secretaria de Educación, pisoteando los derechos de antigúedad de cientos de trabajadores de la educación. De este ultimo tema fue grande el abuso de funcionarios de educación de «Los vientos de cambio», abuso auspiciado o al menos tolerado por El Negro Gómez Monroy, entonces titular de la SET.

La situación legal del ex gobernador Hernández Flores, a eso de las 17:30 horas del primero de noviembre estaba en la incertidumbre.

Por lo que toca a la convocatoria para la renovación del liderazgo sindical de los trabajadores de la educación, ya este lunes el secretario general Rigoberto Guevara Vázquez declaró a medios de comunicación que dicho documento –la convocatoria– «no esta guardada, ni escondida.

Explica el maestro Rigoberto que la publicación de dicho documento es facultad exclusiva del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que niega cualquier juicio en el sentido de que esté retrasando la emisión de la convocatoria para extender su período sindical.