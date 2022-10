Si todo sigue como está planeado, mañana estará pisando Tamaulipas el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para realizar una supervisión de la Refinería Francisco I. Madero.

Hace casi un año realizó la misma visita, un recorrido para constatar las condiciones de las 20 plantas y el avance en el mantenimiento y recuperación de la refinería, pero no se nota.

Al inicio de la actual administración federal la secretaria de Energía ROCÍO NAHLE anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para rescatar la refinería Madero, pero no han llegado, se suponía llegarían los primeros 2 mmdp en 2019, pero no les alcanzó, lo mismo pasó para 2020, y luego con la pandemia y el berrinche (proyecto) de Dos Bocas, menos intención se le puso.

Apenas arrancó la administración de AMLO, se reveló hacia finales de 2018 que la producción de la refinería Francisco I. Madero había “tocado fondo”, en septiembre produjo un promedio de 26 barriles diarios de petrolíferos, cuando su capacidad es de 190 mil barriles por día.

Para 2020 ya mostraba una recuperación porque los “otros datos” de Pemex la colocaron como la planta con mayor producción de gasolinas, diesel y turbosina, que de julio y septiembre generó más de 2 mil barriles diarios.

Aunque se pensaba que iría en ascenso la inversión, no fue así, para 2022 se anunció que la refinería Madero tendría una inversión de 691.6 millones de pesos para su mantenimiento, lo que significó una reducción del 42.8% respecto al 2021, por fortuna para antes de que termine el año se prevé una inversión “extra” de 400 millones de pesos, que es probablemente algo que anuncie AMLO.

Aún con la suma de la inversión que dicen se ha hecho en la refinería Francisco I. Madero, lo cierto es que apenas sumaría unos 2 mil 700 millones de pesos, cuando hace 4 años se anunciaron 4 mil millones de pesos.

Si somos observadores, lo cierto es que en la zona sur no se reflejan las inversiones de Pemex, no se siente que haya más empleo, con ello más gente gastando, lo que provocaría mayor circulante en los negocios, eso no se ve.

LÓPEZ OBRADOR le debe a la zona sur el rescate de la refinería que tanto prometió, es uno más de la larga lista de pendientes que tiene.

QUE CURIOSO

En el PAN ya se definieron las dirigencias del Comité Directivo Municipal en Tampico y Ciudad Madero. En el puerto jaibo es la Diputada local NORA GÓMEZ la elegida para el cargo, no tuvo problemas para ganar, la dimisión de CHARO GONZÁLEZ, pero sobre todo el respaldo del alcalde JESÚS NADER, le dieron la fuerza necesaria.

Para Tampico esto marca el inicio de las actividades de fortalecimiento del panismo, pues en la boleta del 2024 deberán buscar un nombre fuerte para mantener la Alcaldía, desde hoy se perfila el nombre del diputado MON MARÓN, a quien quiere bien la militancia, pero el sector empresarial estaría impulsando a ÍÑIGO FERNÁNDEZ, mientras que la carta femenina podría ser ROSA GONZÁLEZ, quien llegó a la curul federal por el factor “género”.

En la urbe petrolera el elegido fue el doctor FRANCISCO CASTAÑEDA, panista de toda la vida y un real servidor público, tenga puesto o no en una administración. Constantemente sonó el nombre de SERGIO CÉSPEDES para contender, cuenta con gran arraigo y se dice que lo quieren mucho los liderazgos en las colonias, no solo los del PAN, él ha hecho mucho trabajo con los del PRI y hasta con uno que otro que ahora se pintó de guinda pero le guardan buen afecto. Sin embargo, él prefirió anteponer la unidad entre los azules, pues no faltó el militante desaparecido que dejó un ratito el colegio para llegar a hacer grilla innecesaria. Con ello inicia la preparación del camino para la elección del 24, cuando los albiazules intenten recuperar el Ayuntamiento y las diputaciones.

Para la contienda se perfila el nombre del diputado CARLOS FERNÁNDEZ como el favorito y mejor posicionado, pues en el 2021 logró más votos en su distrito que los que sumó el aspirante de su partido a la Alcaldía. Sobre perfiles femeninos ha sido AGUSTÍN DE LA HUERTA ,“EL GUTY”, quien ha dicho que tiene miedo que llegue ALBA VERÁSTEGUI a tomar esa posición, pero se sabe del cariño que en la ciudad le tienen a KAREN ROMERO JUÁREZ.

¿Usted qué piensa?

Omar Reyes

@Omar_Reyes

[email protected]