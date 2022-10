Por Rubén Jasso|Reportero

Luego de llegar el lunes a su oficina y tomar posesión como cargo como nuevo director general del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Manuel Raga Navarro manifestó que las puertas del INDE siempre estarán abiertas para deportistas y comunicadores que deseen difundir las actividades de los atletas tamaulipecos.

“Ustedes me conocen, siempre he tenido un saludo para todos y me gustaría hacer lo que fui cuando era jugador y entrenador, siempre estuve a la mano de todos, no hay que ‘yo no los recibo’, si yo puedo y tengo el tiempo, las puertas siempre van a estar abiertas”, expresó.

El legendario exjugador de baloncesto quien es oriundo de Aldama, que dejó huella en Europa y es catalogado como “el mejor basquetbolista mexicano del Siglo XX”, habló en general de lo que podría ser el camino para trabajar por el desarrollo del deporte en Tamaulipas.

“Es un gusto, pero sé que también es algo que no he vivido… he sido director (del deporte) del Seguro Social, pero no se compara con este ‘monstruo’ que es el INDE’”, dijo en una breve charla con medios de comunicación.

Raga Navarro explicó que poco a poco se irán delineando los proyectos que podrían establecerse, como el funcionamiento de escuelas de organización deportiva, tratar de hacer más ligas y circuitos de diversos deportes en varias categorías y promover también la formación de patronatos al menos en las ciudades más grandes para que a través de ellos se apoye a escuelas o clubes de algún deporte.

“Todo mundo quiere ir a otros lados y pasa que piden apoyo, yo lo veía, vienen y piden apoyo para ir a jugar, voleibol, basquetbol, béisbol y es difícil que todos reciban un apoyo, si son selecciones está bien, pero si son escuelitas, clubes es difícil porque son muchos”, explicó.

Sobre el estado en el cual recibe el Instituto del Deporte, Manuel Raga Navarro dijo que en lo administrativo “está por verse”, pues acaban de recibir la papelería referente a la entrega-recepción, aunque reconoció que en ese momento “están en ceros”, al menos por los siguientes tres meses, recordando que viene lo relacionado al Premio Estatal del Deporte, evento donde se requiere de cierto presupuesto.

Respecto al organigrama del INDE, dijo que en Desarrollo del Deporte estará Jaime Cuesta; en Alto Rendimiento, Úrsula González; en la Secretaría Técnica Manuel González; en lo Administrativo Gonzalo Rivera y como secretario particular Gerardo Ríos.

En las unidades deportivas, dio a conocer que en la UDARC estará Raúl Garza; en el Polideportivo, Óscar González; en la UD Siglo XXI, Alejandro Soto y en la Villa de Tamatán, Rommel Cervantes, estando pendientes los nombramientos para las unidades Revolución Verde y la Norponiente.