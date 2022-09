Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx |

Altamira, Tamps.- El Secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, dio a conocer que se trabaja dentro de la función publica regidos por el Código Municipal del Estado de Tamaulipas, y que se esta atendiendo en el análisis la modificación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Altamira, que fue aprobado en 2019 pero que la administración pública que encabeza Armando Martínez Manríquez considero que estaba ensimismada; es decir, había directores, subdirectores, secretarios y subsecretarios.

Reconoció que tienen entre 15 a 16 reglamentos dentro del municipio, “esos reglamentos todos totalmente, están en análisis, obviamente hay reglamentos más importantes como el reglamento interno, orgánico, el de panteones, mercados”, dice.

Detallo que “hay reglamentos que a nosotros nos urgen actualizar o revisar, sin embargo, no es un trabajo que sea de un día para otro, ahí lo que nosotros tenemos primero que visualizar, que en la administración actual se suprimieron muchos cargos, se han abierto otros tantos para atender; por ejemplo, el cuidado animal, de bomberos, protección civil”.

Preciso que tal es el caso de, “la situación que sufrió transito con un ingreso de personal”.

Por lo que retomó añadiendo que “tenemos otras cosas que estamos viendo para poder entonces si modificar, un reglamento acorde a la real administración que tenemos”.

Además, sobre el caso en concreto del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Altamira, que se encuentra vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas en 2019, en donde todavía existen secretarias, subsecretarias, direcciones, coordinaciones y demás; se le cuestión: ¿no hay una cuestión administrativa en que se pudiera mal interpretar que se está quebrantando en este sentido porque existe y está vigente?. Ante ello respondió –“¡No!, porque la interpretación puede ser de cada quien, porque cada quien tiene una interpretación distinta; pero nosotros nos regimos por un Código Municipal del Estado de Tamaulipas, porque es el que marca en este caso el organigrama principal; como Obras Publicas, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, en fin”.

Agregó que “eso es lo que se establece en la primera sesión de cabildo, cinco cargos de mayor relevancia, y en este caso, pues el Código Municipal es el que establece como se tienen que asignar por orden jerárquico a través de la votación de un ayuntamiento, que es en la primera sesión”.

Detallo que “imposible seria que la administración éntrate suprima, modifique o cambie, con horas de administración; ahora bien, el reglamento orgánico, es el que en este caso le da viva a todas las demás dependencias o áreas administrativas, y el que tenemos actualmente, que estamos manejando en donde se indica secretarias, pero también maneja direcciones”.

Para Pérez Ramírez, “antes estaba lo que es la administración pública consideramos, ensimismada, es decir, había directores, subdirectores, secretarios y subsecretarios”.

Agregó que “pudiera considerarse duplicidad de cargos porque nosotros no tenemos secretarios y subsecretarios, tenemos solamente directores y en muchos casos no hay subdirecciones, entonces eso es lo que se tiene que replantear para poder hacer una modificación completa”.

Mientras precisa que “está en análisis totalmente porque la dirección administrativa hace un análisis de todas las áreas administrativas, contraloría tiene también su análisis, y estamos apoco tiempo de poder regularizar toda esa situación”.

Asimismo, Pérez Ramírez retoma que “el que marca es el Código Municipal y en que otras administraciones o áreas administrativas, es el reglamento orgánico”.

“Es especifico porque así esta el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, para todos los municipios, pero en caso particular se pudiera considerar el Orgánico, pero no puede suprimir la ley máxima, la jerarquía que, en este caso, el Código Municipal que es mayor, y el Código Municipal, los cinco cargos principales los establece de entrada”, acotó.

Subraya que “el análisis ya está en marcha, porque la Dirección Administrativa y Contraloría tienen todo, todos los organigramas de todo el municipio, ellos tienen que revisar uno a uno, como están definidos; en el caso por ejemplo, la creación de una nueva dirección, tenemos que checar si se puede hacer porque el reglamento actual, probablemente no lo establezca, lo que revisamos cuando nosotros llegamos que el reglamento orgánico actual tenga Secretarias, Subsecretarías y Dirección para poder determinar una Dirección; en el caso que no exista por ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque se esta analizando entre todos, una Dirección de Protección Animal, o de Protección de los Animales, entonces si hay que actualizar el Reglamento Orgánico porque no existe, existe la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, por ejemplo, más no la Dirección de Protección Animal”.

Concluye diciendo que “todo eso se tiene que considerar, está en análisis y estamos esperando por si hay algunas direcciones de nueva creación”.