El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acudió sin aviso previo, a las instalaciones del Centro Universitario de los Valles (CUValles), donde la comunidad universitaria, encabezada por la Rectora, doctora María Luisa García Batiz intentó dialogar con el gobernador para comunicar las necesidades urgentes del centro universitario.

Sin embargo, el mandatario rechazó e ignoró los argumentos que se le presentaron, sin mostrar interés ni apertura al diálogo. Luego pidió a su equipo grabar un video con el plantel universitario como escenografía.

La Rectora García Batiz entregó al gobernador documentos sobre las obras del edificio de Investigación y Posgrado, y del Núcleo de Servicios Universitarios, mismas que tienen retrasos de hasta 29 meses.

“Tenemos obras atrasadas, tenemos un edificio que para nosotros es muy importante y te queremos dar información. Nada más esto”, dijo la rectora.

Sin embargo, el gobernador interrumpió la exposición de la rectora y sentenció: “Cuida lo que haces”.

Un profesor universitario explicó al gobernador la naturaleza del retraso en las obras del CUValles.

“Hay 40 millones que no se han ejercido adecuadamente por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), obra contratada por usted. Aquí están las carátulas de los contratos. Aquí viene todo, y creo que no es adecuado lo que está pasando. No nos vengan a decir, en nuestra casa, cosas que no son ciertas”, expresó el profesor universitario.

A lo que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió nuevamente con amenazas. “Estás faltándole el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Nomás mídele bien tus palabras.”, espetó Alfaro Ramírez, mientras uno de sus guardaespaldas se interpuso frente al profesor de manera intimidante.

Después de que el gobernador se retiró, la rectora explicó que los retrasos de las obras prometidas impiden el crecimiento de la matrícula en el CUValles.

“Hemos estado pidiendo que terminen las obras inconclusas. Esto nos afecta mucho porque no podemos ampliar la matrícula que, para nosotros, es importante, porque retrasan la posibilidad de crecer la matrícula de mil 500 alumnos y que tengan mejores condiciones de trabajo”, subrayó García Batiz.

Argumentó que son necesarios los espacios para los profesores, quienes se encuentran en áreas de docencia y espacios adecuados para la investigación, y lamentó la falta de apertura del gobernador, quien lejos de escuchar, lanzó amenazas a los universitarios.