México.- Al término de la ‘mañanera’, el reportero independiente Rodolfo Montes reveló que su hija tuvo que huir del país y que gente presuntamente del #CJNG lo tiene amenazado.

Pidió la intervención del presidente López Obrador para que no le retiren los escoltas del mecanismo de protección.

Detalló que el pasado 8 de julio recibió una llamada a nombre del CJNG, pero que sospecha que hay un servidor público involucrado en las amenazas en su contra.

Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio”, expuso.

Derivado de la amenaza, indicó, recurrió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para ser sacado con escoltas del estado de Quintana Roo.

Sin embargo, agregó, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le está retirando los escoltas.

El reportero Rodolfo Montes acusó que por el riesgo que sufre su hija tuvo que salir del país.

Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad”, refirió.

En respuesta el presidente López Obrador aseguró al reportero que recibirá protección del Gobierno Federal.

Tienes todo nuestro apoyo, no estás solo. Y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie; no tenemos relaciones de complicidad con nadie, y lo más importante es la vida”, enfatizó.

Una vez que se retiró el presidente López Obrador el reportero Rodolfo Montes fue atendido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

